22:17
15 ч. 20 мин.
13:37
8
Маршрут следования поезда 903Й Нижний Новгород — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
22:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш
04:05
04:06
237 км.
5 ч. 48 мин.
Казань
Пассажирская
06:35
07:48
343 км.
8 ч. 18 мин.
Ометьево
08:00
08:05
347 км.
9 ч. 43 мин.
Кизнер
11:30
11:31
502 км.
13 ч. 13 мин.
Можга
12:09
12:10
548 км.
13 ч. 52 мин.
Агрыз
12:59
13:00
598 км.
14 ч. 42 мин.
Ижевск
13:37
630 км.
15 ч. 20 мин.
