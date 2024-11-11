Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 252М Москва — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
00:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
03:59
04:25
176 км.
3 ч. 29 мин.
Ковров 1
05:09
05:11
236 км.
4 ч. 39 мин.
Вязники
05:50
05:52
292 км.
5 ч. 20 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
08:04
08:16
402 км.
7 ч. 34 мин.
Урень
10:37
10:39
571 км.
10 ч. 7 мин.
Шахунья
11:19
11:22
625 км.
10 ч. 49 мин.
Котельнич 1
13:01
13:03
749 км.
12 ч. 31 мин.
Оричи
13:41
13:42
791 км.
13 ч. 11 мин.
Лянгасово
14:09
14:10
817 км.
13 ч. 39 мин.
Киров
Пассажирский
14:33
830 км.
14 ч. 3 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Теплый и уютный поезд, по пути не дуло и было комфортно. Поезд не новый, но аккуратный и чистый. Коридоры чистые, проводница следит за чистотой внимательно. Я довольна поездкой.
Добрый день. Конечно нет ничего идеального особенно на РЖД но тут уж совсем было не стерпеть, туалет грязный и вонял на весь вагон. Какой-то ссаниной так сильно пропахся, что через 2 дня куртка воняла еще. Делал замечание бесполезно
Нас обслуживала проводница по имени Ирина. Очень приятная женщина, ничего негативного на ее счет сказать нельзя. Старалась и обслуживала нас, как полагается. Если бы не шумные соседи по вагону, поездка прошла бы замечательно.
Не понравилось ехать в этом поезде. Во-первых белье было не первой свежести совсем. Так вроде чистое, но если на свет смотреть – было видно что какие-то невыстиранные пятна. Также в нашем вагоне отсутствовал кондиционер, из-за чего было душно и не чем дышать совершенно.
Поездка прошла хорошо и очень понравилась! Поезд ехал ровно по времени, но был минус большой в том, что розетки под сидениями не работали вообще. Старалась растянуть заряд телефона до конца поездки.