Маршрут следования поезда 721Г Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
06:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
06:46
06:48
32 км.
0 ч. 21 мин.
Вязники
07:34
07:35
111 км.
1 ч. 9 мин.
Ковров 1
08:02
08:04
167 км.
1 ч. 37 мин.
Владимир
08:37
08:39
227 км.
2 ч. 12 мин.
Орехово-Зуево
09:25
09:26
324 км.
3 ч. 0 мин.
Москва
Курский Вокзал
10:24
406 км.
3 ч. 59 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Думал что буду кайфовать и наслаждаться поездкой, но не тут то было. В вагоне народа битком, дышать нечем, всюду носятся дети и орут. Очень тяжело прошла поездка.
Поезд просто великолепный!!! Ехала и всю дорогу не могла нарадоваться. Отдохнула. И считаю что не таких и больших денег стоит билет. Можно себе легко позволить.
Скорость поезда великолепная. Не люблю зря тратить время и этот поезд для меня то что нужно. Кресла удобные, в вагоне всегда чистенько и сервис хороший. Проводницы работают как официанты в дорогих ресторанах. Очень доволен что выбрал этот поезд.
Ехала с 2 маленькими детьми, которые не могут высидеть и часа обычно в поезде и уже начинают скулить что пора выходить. Здесь же вообще с самого начала и до конца сидели как мышки. Понравилось.
Ехала с подругой в отдельной кабинке в первом вагоне. Было очень круто!!! Все за стеклянными дверями. Такие вип места прям.