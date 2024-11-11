Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 255Г Чебоксары — Санкт-Петербург.
Маршрут следования поезда 255Г Чебоксары — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чебоксары — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чебоксары
04:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш
06:33
07:10
68 км.
2 ч. 33 мин.
Вурнары
08:00
08:02
101 км.
4 ч. 0 мин.
Шумерля
08:47
08:49
134 км.
4 ч. 47 мин.
Пильна
09:24
09:26
165 км.
5 ч. 24 мин.
Арзамас 2
12:39
12:41
296 км.
8 ч. 39 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
15:18
16:10
396 км.
11 ч. 18 мин.
Ильино
17:16
17:18
460 км.
13 ч. 16 мин.
Вязники
18:13
18:15
506 км.
14 ч. 13 мин.
Ковров 1
19:19
19:21
562 км.
15 ч. 19 мин.
Владимир
20:03
20:29
622 км.
16 ч. 3 мин.
Москва
Курский Вокзал
00:38
00:55
798 км.
20 ч. 38 мин.
Тверь
02:54
02:55
960 км.
22 ч. 54 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
10:35
1431 км.
1 д. 6 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я замерзла в поездке и чуть не превратилась в льдышку. Батарея совсем вяло грела, ночью зуб на зуб н попадали. Говорила об этом проводнице, она сказала что ничего сделать с этим не может.
Ехали в первом вагоне. Проводницу за время поездки от силы 2 раза видели. Поездка не понравилась, потому что в туалете банально не было бумаги и полотенец. Пока не растормошили проводницу, ей было по барабану.
Прекрасный поезд, отличные работники. Перед Владимиром поезд задержался надолго. Минут 40 стояли кого-то там пропускали. Из-за этого общая поездка сдвинулась и приехали с опозданием.
Туалет грязный, в 5 вагоне за всю поездку убирались 1 раз веником. Ну как убирали – просто пыль подняли, в совочек песка немного собрали и унесли. А пыль на солнце еще час летала по всему вагону.
Очень понравился поезд и наш вагон. Проводница была строгая. Вагон чистый, туалет мог бы быть чище, но все равно очень приличный. Беда только с кондиционером. Когда едешь на верхней полке – то после поездки потом еще несколько дней насморк и сопли. Если бы была возможность выключать его отдельно для каждого купе, то было бы вообще супер.