Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 063В Санкт-Петербург — Самара. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 063В Санкт-Петербург — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
19:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
20:17
20:18
116 км.
1 ч. 1 мин.
Москва
Восточный Вокзал
01:14
01:26
633 км.
5 ч. 58 мин.
Владимир
03:17
03:22
809 км.
8 ч. 1 мин.
Ковров 1
03:54
03:56
869 км.
8 ч. 38 мин.
Дзержинск
05:09
05:11
1002 км.
9 ч. 53 мин.
Нижний Новгород
Стригино
05:34
05:36
1023 км.
10 ч. 18 мин.
Арзамас 1
06:59
07:29
1113 км.
11 ч. 43 мин.
Красный Узел
09:50
09:51
1261 км.
14 ч. 34 мин.
Саранск
10:19
10:49
1287 км.
15 ч. 3 мин.
Инза
12:16
12:18
1371 км.
17 ч. 0 мин.
Кузоватово
13:35
13:37
1465 км.
18 ч. 19 мин.
Сызрань 1
14:40
14:42
1532 км.
19 ч. 24 мин.
Самара
16:45
1641 км.
21 ч. 29 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Самара Распечатать расписание поезда