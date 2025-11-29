Маршрут следования поезда 229Г Киров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Киров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Киров
Пассажирский
01:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Шахунья
04:00
04:02
204 км.
2 ч. 35 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
07:42
07:54
424 км.
6 ч. 17 мин.
Ковров 1
09:54
09:56
586 км.
8 ч. 29 мин.
Владимир
10:46
11:16
646 км.
9 ч. 21 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
14:13
822 км.
12 ч. 48 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Киров → Москва Распечатать расписание поезда