Поезд 131Г Санкт-Петербург — Ижевск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

13:10

Санкт-Петербург

1 д. 5 ч. 32 мин.

18:42

Ижевск

28

Маршрут следования поезда 131Г Санкт-Петербург — Ижевск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Санкт-Петербург — Ижевск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал

13:10

0 км.

0 ч. 0 мин.

Малая Вишера

14:59

1 мин.

15:00

157 км.

1 ч. 49 мин.

Окуловка

15:55

13 мин.

16:08

238 км.

2 ч. 45 мин.

Бологое-Московское

16:48

22 мин.

17:10

308 км.

3 ч. 38 мин.

Вышний Волочек

17:43

2 мин.

17:45

351 км.

4 ч. 33 мин.

Тверь

18:59

2 мин.

19:01

467 км.

5 ч. 49 мин.

Москва
Восточный Вокзал

21:46

15 мин.

22:01

629 км.

8 ч. 36 мин.

Владимир

00:28

28 мин.

00:56

805 км.

11 ч. 18 мин.

Ковров 1

01:39

2 мин.

01:41

865 км.

12 ч. 29 мин.

Вязники

02:20

1 мин.

02:21

921 км.

13 ч. 10 мин.

Дзержинск

03:15

2 мин.

03:17

1000 км.

14 ч. 5 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

03:45

12 мин.

03:57

1032 км.

14 ч. 35 мин.

Семенов

04:52

2 мин.

04:54

1093 км.

15 ч. 42 мин.

Сухобезводное

05:23

2 мин.

05:25

1130 км.

16 ч. 13 мин.

Ветлужская

05:41

2 мин.

05:43

1149 км.

16 ч. 31 мин.

Урень

06:19

2 мин.

06:21

1200 км.

17 ч. 9 мин.

Шахунья

07:02

2 мин.

07:04

1254 км.

17 ч. 52 мин.

Пижма

07:31

1 мин.

07:32

1289 км.

18 ч. 21 мин.

Буреполом

07:44

1 мин.

07:45

1306 км.

18 ч. 34 мин.

Котельнич 1

08:48

2 мин.

08:50

1376 км.

19 ч. 38 мин.

Киров
Пассажирский

10:10

45 мин.

10:55

1457 км.

21 ч. 0 мин.

Зуевка

12:19

2 мин.

12:21

1545 км.

23 ч. 9 мин.

Фаленки

12:52

2 мин.

12:54

1572 км.

23 ч. 42 мин.

Яр

13:24

2 мин.

13:26

1604 км.

1 д. 0 ч. 14 мин.

Глазов

14:14

4 мин.

14:18

1639 км.

1 д. 1 ч. 4 мин.

Балезино

14:57

30 мин.

15:27

1665 км.

1 д. 1 ч. 47 мин.

Игра

16:47

2 мин.

16:49

1711 км.

1 д. 3 ч. 37 мин.

Ижевск

18:42

1795 км.

1 д. 5 ч. 32 мин.

Информация о поезде 131Г

Планируете поездку по маршруту Санкт-Петербург — Ижевск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 131Г. Этот поезд отправляется со станции Санкт-Петербург в 13:10 и прибывает на конечную станцию Ижевск в 18:42. Вся дорога занимает 1 д. 5 ч. 32 мин., а суммарное время стоянок составляет - 3 ч. 21 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 14797 руб.
  • стоимость купейного места – 18393 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 131Г Санкт-Петербург - Ижевск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

28 станций

Самая длинная остановка:

45 мин. – станция Киров (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

14797 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Маруся

    Отлично! Поезд идет быстро и по расписанию секунда в секунду. Длительная остановка только одна на станции Киров. В вагоне тепло, но не жарко. Проводницы убирались несколько раз. Поэтому доехала в комфорте.

    Ответить
  2. Леся

    Класс! После поездки остались только приятные впечатления. В купе было тепло и уютно. Белье выдали хорошего качества. Подушка и одеяло тоже были почти новыми, без разных пятен и приятного запаха. Рекомендую!

    Ответить
  3. Евгения

    Добрый день. Поездка прошла неплохо. Проводники делали свое дело добросовестно. Не повезло только с попутчиками, не дали в тишине отдохнуть.

    Ответить
  4. Кондратюк Андрей

    Здравствуйте. Было комфортно и удобно. Проводник первый был так себе, второй под конец дороги был очень вежливым и работал за двоих. Брал плацкарт и не пожалел, что не переплачивал за купе. Очень хорошо было и в плацкарте.

    Ответить
  5. Екатерина П.

    Решила написать здесь отзыв о поездке чтобы руководство прочитало и сделало выводы. Проводник у нас был вообще неадекватный. На просьбы его сделать температуру повыше – кивал головой, уходил но ничего не менялось. Всю дорогу постоянно где-то ходил, когда нужен был – не найти. Замерзли очень сильно, что это за безобразие???

    Ответить
  6. НАТАЛИ

    В поезде было грязно и пыльно, даже противно ехать было. Работники на замечание спустя час пришли, протерли тряпкой и ушли. Пыли в воздухе только больше стало. Безобразие конкретное, пожаловались начальнику поезда, но видно что ему пофигу!!!

    Ответить
  7. Ольга Николаевна

    В туалете было грязно. Проводник постоянно где-то шастал. За стенкой ехали какие-то дети, которые всю дорогу пищали и ругались. Постоянно что-то не могли поделить. Поездка ТАК СЕБЕ если честно. Ехала в плацкарте 5 вагон.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
