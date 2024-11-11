13:10
1 д. 5 ч. 32 мин.
18:42
Маршрут следования поезда 131Г Санкт-Петербург — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
13:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
14:59
15:00
157 км.
1 ч. 49 мин.
Окуловка
15:55
16:08
238 км.
2 ч. 45 мин.
Бологое-Московское
16:48
17:10
308 км.
3 ч. 38 мин.
Вышний Волочек
17:43
17:45
351 км.
4 ч. 33 мин.
Тверь
18:59
19:01
467 км.
5 ч. 49 мин.
Москва
Восточный Вокзал
21:46
22:01
629 км.
8 ч. 36 мин.
Владимир
00:28
00:56
805 км.
11 ч. 18 мин.
Ковров 1
01:39
01:41
865 км.
12 ч. 29 мин.
Вязники
02:20
02:21
921 км.
13 ч. 10 мин.
Дзержинск
03:15
03:17
1000 км.
14 ч. 5 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:45
03:57
1032 км.
14 ч. 35 мин.
Семенов
04:52
04:54
1093 км.
15 ч. 42 мин.
Сухобезводное
05:23
05:25
1130 км.
16 ч. 13 мин.
Ветлужская
05:41
05:43
1149 км.
16 ч. 31 мин.
Урень
06:19
06:21
1200 км.
17 ч. 9 мин.
Шахунья
07:02
07:04
1254 км.
17 ч. 52 мин.
Пижма
07:31
07:32
1289 км.
18 ч. 21 мин.
Буреполом
07:44
07:45
1306 км.
18 ч. 34 мин.
Котельнич 1
08:48
08:50
1376 км.
19 ч. 38 мин.
Киров
Пассажирский
10:10
10:55
1457 км.
21 ч. 0 мин.
Зуевка
12:19
12:21
1545 км.
23 ч. 9 мин.
Фаленки
12:52
12:54
1572 км.
23 ч. 42 мин.
Яр
13:24
13:26
1604 км.
1 д. 0 ч. 14 мин.
Глазов
14:14
14:18
1639 км.
1 д. 1 ч. 4 мин.
Балезино
14:57
15:27
1665 км.
1 д. 1 ч. 47 мин.
Игра
16:47
16:49
1711 км.
1 д. 3 ч. 37 мин.
Ижевск
18:42
1795 км.
1 д. 5 ч. 32 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Отлично! Поезд идет быстро и по расписанию секунда в секунду. Длительная остановка только одна на станции Киров. В вагоне тепло, но не жарко. Проводницы убирались несколько раз. Поэтому доехала в комфорте.
Класс! После поездки остались только приятные впечатления. В купе было тепло и уютно. Белье выдали хорошего качества. Подушка и одеяло тоже были почти новыми, без разных пятен и приятного запаха. Рекомендую!
Добрый день. Поездка прошла неплохо. Проводники делали свое дело добросовестно. Не повезло только с попутчиками, не дали в тишине отдохнуть.
Здравствуйте. Было комфортно и удобно. Проводник первый был так себе, второй под конец дороги был очень вежливым и работал за двоих. Брал плацкарт и не пожалел, что не переплачивал за купе. Очень хорошо было и в плацкарте.
Решила написать здесь отзыв о поездке чтобы руководство прочитало и сделало выводы. Проводник у нас был вообще неадекватный. На просьбы его сделать температуру повыше – кивал головой, уходил но ничего не менялось. Всю дорогу постоянно где-то ходил, когда нужен был – не найти. Замерзли очень сильно, что это за безобразие???
В поезде было грязно и пыльно, даже противно ехать было. Работники на замечание спустя час пришли, протерли тряпкой и ушли. Пыли в воздухе только больше стало. Безобразие конкретное, пожаловались начальнику поезда, но видно что ему пофигу!!!
В туалете было грязно. Проводник постоянно где-то шастал. За стенкой ехали какие-то дети, которые всю дорогу пищали и ругались. Постоянно что-то не могли поделить. Поездка ТАК СЕБЕ если честно. Ехала в плацкарте 5 вагон.