Маршрут следования поезда 051Г Нижний Новгород — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
22:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Суроватиха
23:17
23:18
62 км.
1 ч. 16 мин.
Арзамас 2
23:59
00:01
100 км.
1 ч. 58 мин.
Перевозская
00:43
00:44
147 км.
2 ч. 42 мин.
Сергач
01:32
01:34
208 км.
3 ч. 31 мин.
Пильна
02:01
02:03
234 км.
4 ч. 0 мин.
Шумерля
02:28
02:30
265 км.
4 ч. 27 мин.
Вурнары
03:00
03:02
298 км.
4 ч. 59 мин.
Канаш
03:38
03:40
331 км.
5 ч. 37 мин.
Урмары
04:17
04:19
366 км.
6 ч. 16 мин.
Зеленый Дол
05:06
05:08
408 км.
7 ч. 5 мин.
Юдино
05:34
05:35
429 км.
7 ч. 33 мин.
Казань
Пассажирская
05:54
06:24
442 км.
7 ч. 53 мин.
Вятские Поляны
08:19
08:21
571 км.
10 ч. 18 мин.
Кизнер
08:55
08:57
601 км.
10 ч. 54 мин.
Можга
09:37
09:39
647 км.
11 ч. 36 мин.
Агрыз
10:28
10:30
697 км.
12 ч. 27 мин.
Ижевск
11:08
729 км.
13 ч. 7 мин.
