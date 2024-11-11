13:28
1 д. 6 ч. 12 мин.
19:40
15
Маршрут следования поезда 255В Санкт-Петербург — Чебоксары на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Чебоксары с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
13:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
19:30
19:42
311 км.
6 ч. 2 мин.
Тверь
21:22
21:24
471 км.
7 ч. 54 мин.
Москва
Курский Вокзал
23:54
00:30
633 км.
10 ч. 26 мин.
Владимир
03:14
03:40
809 км.
13 ч. 46 мин.
Ковров 1
04:28
04:30
869 км.
15 ч. 0 мин.
Ильино
05:57
06:02
969 км.
16 ч. 29 мин.
Дзержинск
07:15
07:17
1002 км.
17 ч. 47 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
07:57
08:45
1034 км.
18 ч. 29 мин.
Арзамас 2
11:57
11:59
1134 км.
22 ч. 29 мин.
Пильна
14:41
14:43
1265 км.
1 д. 1 ч. 13 мин.
Шумерля
15:16
15:18
1296 км.
1 д. 1 ч. 48 мин.
Вурнары
15:51
15:53
1329 км.
1 д. 2 ч. 23 мин.
Канаш
16:30
17:10
1362 км.
1 д. 3 ч. 2 мин.
Чебоксары
19:40
1430 км.
1 д. 6 ч. 12 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
По каким дням бывает в нижнем новгороде
Поезд приличный. Белье выдали чистое, кондиционер работал хорошо, в вагоне была прекрасная температура. Поезд не развалюха и на этом большое спасибо.
Ехала в 5 вагоне, у нас был мужчина, который очень громко разговаривал (глуховат). В первый час было нормально, но через 5 часов такого гомона в ушах звенеть уже начало. Было просто невыносимо с этим ехать. Раздражало очень сильно.
Доброжелательные и воспитанные проводницы, мягкие матрасы и чистые простыни. В вагоне по пути было достаточно комфортно, если было жарко я открывал дверь для проветривания купе.
Ехали с подругой в Чебоксары, очень понравилась поездка на этом поезде. Приятные в общении проводницы, относительно чистый туалет и никаких неудобств. Рекомендую.
Все было хорошо кроме резких каких-то торможений, которые делал машинист. Я так и не догнал – это тормоза херовые такие были, или он неопытный юнец, но за 30 часов поездки это порядком задолбало. Постоянно туда сюда.