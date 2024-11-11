Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования и продажа билетов
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
22:35
1 д. 13 ч. 54 мин.
12:29
52
Маршрут следования поезда 047М Самара — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
22:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новокуйбышевская
22:57
22:59
16 км.
0 ч. 22 мин.
Чапаевск
23:17
23:19
36 км.
0 ч. 42 мин.
Безенчук
23:40
23:42
54 км.
1 ч. 5 мин.
Сызрань 1
00:50
00:58
120 км.
2 ч. 15 мин.
Кузоватово
02:00
02:01
187 км.
3 ч. 25 мин.
Барыш
02:35
02:37
227 км.
4 ч. 0 мин.
Базарная
03:03
03:05
252 км.
4 ч. 28 мин.
Инза
03:31
03:33
281 км.
4 ч. 56 мин.
Ночка
03:51
03:52
297 км.
5 ч. 16 мин.
Сура
04:12
04:13
320 км.
5 ч. 37 мин.
Рузаевка
05:13
05:46
375 км.
6 ч. 38 мин.
Саранск
06:20
06:33
397 км.
7 ч. 45 мин.
Красный Узел
07:04
07:48
423 км.
8 ч. 29 мин.
Оброчное
08:17
08:19
451 км.
9 ч. 42 мин.
Ужовка
08:52
09:07
480 км.
10 ч. 17 мин.
Лукоянов
10:08
10:14
519 км.
11 ч. 33 мин.
Шатки
10:41
10:43
547 км.
12 ч. 6 мин.
Арзамас 1
11:23
12:22
578 км.
12 ч. 48 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
14:11
14:56
680 км.
15 ч. 36 мин.
Дзержинск
15:25
15:27
712 км.
16 ч. 50 мин.
Ильино
15:53
15:54
745 км.
17 ч. 18 мин.
Вязники
16:32
16:55
791 км.
17 ч. 57 мин.
Ковров 1
18:28
18:30
847 км.
19 ч. 53 мин.
Савино
19:20
19:23
872 км.
20 ч. 45 мин.
Шуя
20:09
20:13
902 км.
21 ч. 34 мин.
Иваново
20:44
21:14
931 км.
22 ч. 9 мин.
Ермолино
21:39
21:41
949 км.
23 ч. 4 мин.
Фурманов
21:59
22:01
967 км.
23 ч. 24 мин.
Нерехта
22:48
22:51
1008 км.
1 д. 0 ч. 13 мин.
Бурмакино
23:09
23:10
1022 км.
1 д. 0 ч. 34 мин.
Ярославль
Главный
23:49
00:19
1057 км.
1 д. 1 ч. 14 мин.
Рыбинск
Пассажирский
01:30
01:35
1132 км.
1 д. 2 ч. 55 мин.
Тихменево
01:52
01:53
1145 км.
1 д. 3 ч. 17 мин.
Волга
02:10
02:11
1158 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Шестихино
02:25
02:26
1168 км.
1 д. 3 ч. 50 мин.
Некоуз
02:40
02:42
1179 км.
1 д. 4 ч. 5 мин.
Родионово
03:10
03:11
1206 км.
1 д. 4 ч. 35 мин.
Пищалкино
03:28
03:29
1221 км.
1 д. 4 ч. 53 мин.
Сонково
03:44
03:49
1233 км.
1 д. 5 ч. 9 мин.
Бежецк
04:18
04:21
1260 км.
1 д. 5 ч. 43 мин.
Максатиха
05:00
05:02
1309 км.
1 д. 6 ч. 25 мин.
Малышево
05:17
05:19
1323 км.
1 д. 6 ч. 42 мин.
Брусово
05:33
05:35
1335 км.
1 д. 6 ч. 58 мин.
Еремково
05:47
05:49
1343 км.
1 д. 7 ч. 12 мин.
Удомля
06:05
06:10
1358 км.
1 д. 7 ч. 30 мин.
Мста
06:36
06:38
1386 км.
1 д. 8 ч. 1 мин.
Бологое-Московское
07:12
08:02
1413 км.
1 д. 8 ч. 37 мин.
Окуловка
09:47
09:48
1483 км.
1 д. 11 ч. 12 мин.
Малая Вишера
10:36
10:37
1564 км.
1 д. 12 ч. 1 мин.
Чудово-Московское
11:03
11:04
1607 км.
1 д. 12 ч. 28 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
12:29
1723 км.
1 д. 13 ч. 54 мин.
