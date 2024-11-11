Маршрут следования поезда 707Г Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
18:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
20:53
20:55
219 км.
1 ч. 55 мин.
Москва
Курский Вокзал
22:35
395 км.
3 ч. 37 мин.
