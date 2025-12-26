Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 746А Нижний Новгород — Киров
продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
06:00
4 ч. 59 мин.
10:59
6
Маршрут следования поезда 746А Нижний Новгород — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
06:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Урень
07:53
07:54
169 км.
1 ч. 53 мин.
Шахунья
08:30
08:31
223 км.
2 ч. 30 мин.
Пижма
08:53
08:54
258 км.
2 ч. 53 мин.
Котельнич 1
09:50
09:52
346 км.
3 ч. 50 мин.
Киров
Пассажирский
10:59
427 км.
4 ч. 59 мин.
