Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 701Г Нижний Новгород — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
18:57
3 ч. 56 мин.
22:53
4
Маршрут следования поезда 701Г Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
18:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ковров 1
20:28
20:30
162 км.
1 ч. 31 мин.
Владимир
21:04
21:06
222 км.
2 ч. 7 мин.
Москва
Восточный Вокзал
22:53
398 км.
3 ч. 56 мин.
