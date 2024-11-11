Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 087Г Нижний Новгород — Адлер.
20:18
1 д. 18 ч. 26 мин.
14:44
28
Маршрут следования поезда 087Г Нижний Новгород — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
20:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
20:43
20:45
32 км.
0 ч. 25 мин.
Ильино
21:06
21:08
65 км.
0 ч. 48 мин.
Вязники
21:42
21:44
111 км.
1 ч. 24 мин.
Ковров 1
22:17
22:21
167 км.
1 ч. 59 мин.
Владимир
23:00
23:05
227 км.
2 ч. 42 мин.
Рязань 2
04:21
04:33
400 км.
8 ч. 3 мин.
Богоявленск
06:21
06:23
558 км.
10 ч. 3 мин.
Мичуринск
Уральский
06:59
07:34
599 км.
10 ч. 41 мин.
Грязи
Воронежские
08:35
08:38
657 км.
12 ч. 17 мин.
Придача
Воронеж-Южный
10:35
10:40
762 км.
14 ч. 17 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:03
12:08
837 км.
15 ч. 45 мин.
Евдаково
12:50
12:52
867 км.
16 ч. 32 мин.
Россошь
14:10
14:45
926 км.
17 ч. 52 мин.
Зайцевка
15:49
15:51
991 км.
19 ч. 31 мин.
Миллерово
17:23
17:25
1078 км.
21 ч. 5 мин.
Каменская
18:24
18:26
1144 км.
22 ч. 6 мин.
Шахтная
22:55
22:57
1211 км.
1 д. 2 ч. 37 мин.
Новочеркасск
23:56
23:58
1247 км.
1 д. 3 ч. 38 мин.
Ростов
Главный
01:29
01:47
1285 км.
1 д. 5 ч. 11 мин.
Кавказская
04:51
05:23
1494 км.
1 д. 8 ч. 33 мин.
Белореченская
08:11
08:51
1586 км.
1 д. 11 ч. 53 мин.
Туапсе
12:01
12:13
1683 км.
1 д. 15 ч. 43 мин.
Лазаревская
12:53
12:55
1710 км.
1 д. 16 ч. 35 мин.
Лоо
13:37
13:41
1742 км.
1 д. 17 ч. 19 мин.
Сочи
14:07
14:12
1758 км.
1 д. 17 ч. 49 мин.
Хоста
14:31
14:33
1771 км.
1 д. 18 ч. 13 мин.
Адлер
14:44
1779 км.
1 д. 18 ч. 26 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Сама поездка в точности по расписанию, вплоть до секунды. Санитарное состояние вагона хорошее. Мыло и туалетная бумага не заканчивались. Но розетки не все работали исправно.
Брал билет на плацкарт, но не разочаровался. Нормальный уровень. В вагоне порядок. Проводница несколько раз подходила и ненавязчиво спрашивала, не нужно ли чего. Ко всем пассажирам относится внимательно. Мне не хватило только кулера с водой.
Ехать практически 2 суток, но поезд довольно комфортный. Ехала с 7 летним ребенком, под конец дочке уже надоело одно и тоже и хотела выйти побыстрее. Но это только под конец. Работа проводник нормальная. Но бывало и лучше.
Мне все очень понравилось! Чистые и приятные вагоны, хороший проводник, вполне чистый туалет. Даже кофе был вкусный. Постельное белье было белоснежным. Поездкой доволен.
Ехала 8 августа 2021 претензий не имею. Все понравилось
Не знаю, относится ли этот поезд к поездам дальнего следования, но стоило бы больше внимания уделить комфорту пассажиров. Это я обращаюсь к руководству поезда. Из 2 розеток в купе не работало ни одной. Почему- никто не знает. В соседнем купе работала одна розетка и та еле еле заряжала телефон (девушка сказала). Ну неужели так сложно починить хотя бы то, что имеется?
Ехали в 24 вагоне. Никогда не покупайте место рядом туалетом. Денег немного сэкономите но нервов потратите в 10 раз больше. Люди постоянно в него ходили и хлопали дверями. Нормально поспать было почти невозможно. Если будет опция – берите как можно дальше от туалета.