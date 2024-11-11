Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 130Г Ижевск — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 130Г Ижевск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
01:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Балезино
05:58
06:28
130 км.
4 ч. 58 мин.
Глазов
06:54
06:58
156 км.
5 ч. 54 мин.
Яр
07:33
07:34
191 км.
6 ч. 33 мин.
Фаленки
08:12
08:13
223 км.
7 ч. 12 мин.
Зуевка
08:42
08:44
250 км.
7 ч. 42 мин.
Киров
Пассажирский
10:15
10:30
338 км.
9 ч. 15 мин.
Котельнич 1
12:16
12:18
419 км.
11 ч. 16 мин.
Буреполом
13:32
13:33
489 км.
12 ч. 32 мин.
Пижма
13:51
13:53
506 км.
12 ч. 51 мин.
Шахунья
14:26
14:30
541 км.
13 ч. 26 мин.
Урень
15:26
15:28
595 км.
14 ч. 26 мин.
Ветлужская
16:16
16:18
646 км.
15 ч. 16 мин.
Сухобезводное
16:40
16:42
665 км.
15 ч. 40 мин.
Семенов
17:17
17:19
702 км.
16 ч. 17 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
18:13
19:06
763 км.
17 ч. 13 мин.
Дзержинск
19:35
19:37
795 км.
18 ч. 35 мин.
Ильино
20:01
20:03
828 км.
19 ч. 1 мин.
Ковров 1
21:08
21:12
928 км.
20 ч. 8 мин.
Владимир
21:53
21:58
988 км.
20 ч. 53 мин.
Москва
Курский Вокзал
00:15
00:33
1164 км.
23 ч. 15 мин.
Тверь
02:36
02:38
1326 км.
1 д. 1 ч. 36 мин.
Бологое-Московское
04:30
04:31
1486 км.
1 д. 3 ч. 30 мин.
Окуловка
05:19
05:20
1556 км.
1 д. 4 ч. 19 мин.
Малая Вишера
06:22
06:24
1637 км.
1 д. 5 ч. 22 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
09:05
1797 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ижевск → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда