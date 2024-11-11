Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 253А Санкт-Петербург — Казань.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
22:31
1 д. 0 ч. 54 мин.
23:25
13
Маршрут следования поезда 253А Санкт-Петербург — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
22:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
00:39
00:40
160 км.
2 ч. 8 мин.
Окуловка
01:32
01:33
241 км.
3 ч. 1 мин.
Бологое-Московское
02:19
02:21
311 км.
3 ч. 48 мин.
Тверь
04:07
04:09
471 км.
5 ч. 36 мин.
Москва
Восточный Вокзал
07:29
07:44
633 км.
8 ч. 58 мин.
Владимир
10:19
10:45
809 км.
11 ч. 48 мин.
Ковров 1
11:29
11:31
869 км.
12 ч. 58 мин.
Дзержинск
13:40
13:55
1002 км.
15 ч. 9 мин.
Нижний Новгород
Стригино
14:24
14:26
1023 км.
15 ч. 53 мин.
Канаш
21:14
21:16
1265 км.
22 ч. 43 мин.
Зеленый Дол
22:36
22:38
1342 км.
1 д. 0 ч. 5 мин.
Казань
Пассажирская
23:25
1376 км.
1 д. 0 ч. 54 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Большое спасибо за поездку. Мне все понравилось. Поезд приехал вовремя на станцию. Проводница вела себя вежливо и корректно. Всего хватало.
Мой вагон номер 4 был старым просто до ужаса!!! Ехала и думала что развалимся по дороге. Все зашарпаное и противное. Понятия не имею, как вообще можно такие вагоны выпускать на железную дорогу. Из-за таких составов потом и случаются аварии.
Туалет – сломан. Воды холодной - нет, только кипяток. Сиди остуживай. Ночью температура в купе опускалась до 19 градусов. Было реально холодно и нос с ушами подмораживало.
Добрый вечер. В нашем 7 вагоне дуло из окна очень сильно, особенно ощущалось ночью. Никак нельзя было от этого спастись, даже завеситься нечем. Проводница была не сильно заинтересована в том, чтобы обслуживать пассажиров. Почти всю дорогу провела в своей коморке.
Я больше на этом поезде никуда не поеду. Ближе к ночи стало так жарко и душно что я пыталась заснуть часа два. Так как была на верхней полке весь этот жар поднимался к потолку. Форточки не открывались, а вентиляция вообще не работала.