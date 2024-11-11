Маршрут следования поезда 703Н Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
11:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
11:26
11:28
32 км.
0 ч. 21 мин.
Ковров 1
12:35
12:37
165 км.
1 ч. 30 мин.
Владимир
13:09
13:11
225 км.
2 ч. 4 мин.
Москва
Курский Вокзал
14:48
401 км.
3 ч. 43 мин.
поезд чистый и удобный. За исключением нескольких минусов. В кулерах была очень невкусная вода. Ощущение что налили из под крана. А второе – туалет был не убран и очень быстро стал совсем непригодным для посещения.
Проводницы приветливые и улыбчивые. Вагоны чистые и светлые. Сидения удобные. Поезд относительно тихий (намного тише обычных) поэтому легко можно вздремнуть, пока едите в точку назначения.
Ехали в 9 вагоне. Было очень удобно и хорошо. Проводницы обслуживают на высшем уровне. Еда прекрасная, вкусная. Но есть одно замечание. Работники, которые постоянно ходят и предлагают то напитки, то еще что-нибудь мешали спать и расслабляться.
Поезд очень теплый, чистый и уютный. Есть розетки, так что с подзарядкой телефона никаких проблем. Вежливый персонал. Кофе очень хороший для поездов. Получше, чем в некоторых ресторанах бывает.
Благодарю проводниц и всех работников поезда за ваши старания. После обычных поездов проехаться на таком комфортном локомотиве было очень приятно!!! По началу было жалко денег, но потом поняла, что зря жадничала.