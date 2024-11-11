Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 705Н Нижний Новгород — Москва.
16:00
3 ч. 48 мин.
19:48
5
Маршрут следования поезда 705Н Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
16:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
16:21
16:23
32 км.
0 ч. 21 мин.
Ковров 1
17:30
17:32
165 км.
1 ч. 30 мин.
Владимир
18:03
18:05
225 км.
2 ч. 3 мин.
Москва
Курский Вокзал
19:48
401 км.
3 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Разочаровали сидения в поезде. Ничего нормально нельзя отрегулировать под себя. Подставка снизу никак не убиралась. Плюс никак нельзя было подвинуть спинку. За что платила такие деньги не понятно.
Много раз езжу на этом поезде. И у меня скорее не замечание, а предложение. Меняйте, пожалуйста, почаще фильмы, которые крутите в поезде. Одно и то же – уже до дыр просмотрено)
В туалете не было туалетной бумаги. Оказывается и такое бывает. Но как-то платя такие большие деньги за билеты все же хочется, чтобы бумага все таки была и ты даже не думала о том что ее там может не быть, когда шла в уборную.
Ехал в 17 вагоне. Не работали боковые лампочки освещения. Темновато было. В этот раз туалет был грязноват. В остальном все хорошо.
Я езжу на этом поезде для того чтобы сэкономить время и он свои задачи в этом плане выполняет отлично. Но хотелось бы, чтобы сделали отдельные зарядки для телефонов. Также невысокая громкость фильма. Учитывая шум езды – приходится постоянно напрягаться, чтобы услышать что-то.