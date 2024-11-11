Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 252Ч Москва — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
21:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
00:42
01:08
176 км.
3 ч. 22 мин.
Ковров 1
01:55
01:57
236 км.
4 ч. 35 мин.
Вязники
02:39
02:41
292 км.
5 ч. 19 мин.
Дзержинск
03:45
03:47
371 км.
6 ч. 25 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
04:20
05:12
403 км.
7 ч. 0 мин.
Урень
07:41
07:43
572 км.
10 ч. 21 мин.
Шахунья
08:47
08:49
626 км.
11 ч. 27 мин.
Котельнич 1
11:02
11:04
750 км.
13 ч. 42 мин.
Оричи
11:42
11:44
792 км.
14 ч. 22 мин.
Киров
Пассажирский
12:25
831 км.
15 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Благодарю за поездку. Поезд понравился. Проводница внимательная девушка. Вагон чистый и приятный. Начальник поезда даже прошел и спросил все ли нравится в поездке. Я осталась очень довольна.
Когда ехали вообще наша проводница взяла и заснула! Поставила печь топиться и заснула, в вагоне натопилось так, что потом пришлось все это проветривать. Считаю такую выходку безответственной
В вагоне было просто ЖУТКО ХОЛОДОНО! Я замерзла так что после поездки две недели сопливила ходила. Ну нафиг такие поезда и такие поездки!!!!!!
Что мне в поезде понравилось – так это проводница и то, как она обслуживала пассажиров. Все остальное полная жопа. Вагон разваливается, туалет старинный грязный, там мыть его видимо бесполезно уже, поможет только замена. В общем дно.
В вагоне закончилась питьевая вода в кулере! В туалете сломалась смывалка, потом его вообще закрыли, мы ходили в соседний вагон. Одним словом российский поезд.