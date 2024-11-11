Маршрут следования поезда 286Я Москва — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
22:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
01:21
01:47
176 км.
2 ч. 41 мин.
Ковров 1
02:31
02:33
236 км.
3 ч. 51 мин.
Дзержинск
04:06
04:08
369 км.
5 ч. 26 мин.
Нижний Новгород
Стригино
04:35
04:37
390 км.
5 ч. 55 мин.
Арзамас 2
07:15
07:17
479 км.
8 ч. 35 мин.
Канаш
11:02
11:04
707 км.
12 ч. 22 мин.
Зеленый Дол
12:44
12:47
784 км.
14 ч. 4 мин.
Казань
Пассажирская
13:57
818 км.
15 ч. 17 мин.
