Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 713Г Нижний Новгород — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
17:49
4 ч. 10 мин.
21:59
8
Маршрут следования поезда 713Г Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
17:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
18:10
18:12
32 км.
0 ч. 21 мин.
Гороховец
18:38
18:40
72 км.
0 ч. 49 мин.
Вязники
19:07
19:09
112 км.
1 ч. 18 мин.
Ковров 1
19:36
19:38
168 км.
1 ч. 47 мин.
Владимир
20:08
20:10
228 км.
2 ч. 19 мин.
Орехово-Зуево
20:57
20:59
325 км.
3 ч. 8 мин.
Москва
Восточный Вокзал
21:59
407 км.
4 ч. 10 мин.
