Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 010Г Нижний Новгород — Киров.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 010Г Нижний Новгород — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
18:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Семенов
19:06
19:08
61 км.
0 ч. 48 мин.
Урень
20:24
20:25
169 км.
2 ч. 6 мин.
Шахунья
21:06
21:10
223 км.
2 ч. 48 мин.
Пижма
21:34
21:35
258 км.
3 ч. 16 мин.
Буреполом
21:48
21:49
275 км.
3 ч. 30 мин.
Котельнич 1
22:39
22:41
345 км.
4 ч. 21 мин.
Лянгасово
23:34
23:35
413 км.
5 ч. 16 мин.
Киров
Пассажирский
23:52
426 км.
5 ч. 34 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехал на 010Г в августе 2021. Быстрый хороший поезд, приехал в Киров вовремя. Вопросов во время поездки не было.
Чистые вагоны, можно подзарядить телефон от розетки во время поездки, приветливые проводники, в вагонах не воняет. Цена билетов не кусается.
Решил оставить отзыв о поездке. Хороший поезд, никаких нареканий или претензий нет. Если вам нужно быстро и комфортно добраться до Кирова, то это оптимальный вариант
Из плюсов выделю невысокую стоимость билетов и скорость поезда. Из минусов – если не повезет с соседями, придется всю дорогу страдать. Ездили несколько раз, один раз нам не повезло, ехала какая-то компания маргинальной направленности, да еще и подвыпившая. Было очень некомфортно, проводник только развела руками.
На протяжении почти всей поездки было жутко холодно в вагоне. Надеюсь, что не заболею((( В следующий раз обязательно возьму с собой термос с горячим вкусным чаем.