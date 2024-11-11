07:20
4 ч. 14 мин.
11:34
Маршрут следования поезда 705Г Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
07:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
07:44
07:46
32 км.
0 ч. 24 мин.
Ковров 1
09:00
09:02
165 км.
1 ч. 40 мин.
Владимир
09:37
09:39
225 км.
2 ч. 17 мин.
Москва
Восточный Вокзал
11:34
401 км.
4 ч. 14 мин.
