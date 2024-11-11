Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 731Г Нижний Новгород — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 731Г Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
13:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
13:57
13:59
32 км.
0 ч. 21 мин.
Вязники
14:45
14:47
111 км.
1 ч. 9 мин.
Ковров 1
15:14
15:16
167 км.
1 ч. 38 мин.
Владимир
15:47
15:49
227 км.
2 ч. 11 мин.
Орехово-Зуево
16:36
16:37
324 км.
3 ч. 0 мин.
Железнодорожная
17:11
17:13
384 км.
3 ч. 35 мин.
Москва
Курский Вокзал
17:36
405 км.
4 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я довольна поездкой!!! Все очень классно! Доехать до Кирова вообще не проблема. Ехала в 1 вагоне. Чистота и комфорт. Все убранно и чисто. Туалеты приличные, можно нормально сходить без какой-либо брезгливости.
Персонал поезда очень приветливый и доброжелательный. Розетки работают, на сидениях не грязно. Также немаловажно то что из окна не дует, когда едешь.
Около мусорок постоянно было много бумажек, потому что они маленькие и очень быстро переполнялись. Замечание – чтобы сделали мусорки побольше.
Проводница Анна приветливая и приятная женщина. Спасибо за сервис. Кофе в поезде не очень, я люблю класс повыше. Но если очень хочется, то можно))))
Пара часов и ты в столице с комфортом и вообще с кайфом!!! Мне очень нравится такая поездка. Вздремнуть даже успела. Очень круто и намного удобнее, чем на машине!!!!