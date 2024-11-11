Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 709Н Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
20:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
20:32
20:34
32 км.
0 ч. 21 мин.
Ковров 1
21:41
21:43
165 км.
1 ч. 30 мин.
Владимир
22:15
22:17
225 км.
2 ч. 4 мин.
Москва
Курский Вокзал
23:59
401 км.
3 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вроде бы нормальный поезд, но в туалете грязно. Как я поняла из того, что видела, пол реально моют только в СВ. Решили сходить с мужем в вагон-ресторан. Народу полным полно. Неуютно.
В вагоне поезда чистота и порядок. Всю дорогу наслаждался комфортом и удобствами, за которые заплатил. И ничуть не пожалел, что заплатил. Комфорт должен стоить дорого.
За день настолько быстро добираешься, что просто поразительно. Очень приветливые проводницы и хорошие вагоны в поезде. Я давно не передвигалась на поездах и была приятно удивлена всем тем, что мне удалось увидеть.
Брал билеты на этот поезд, чтобы специально всю дорогу смотреть фильмы и наслаждаться. В итоге телевизор вообще не работал, как и радио. Скажите, пожалуйста, какого хрена вы берете всю стоимость, а услуги предоставляются не в полном объеме???
Проводник хороший, внимательный. В целом вся команда поезда отличные ребята. Есть свои ньюансы с тем что не работал интернет и это мне категорически не нравилось. Но в других моментах поезд огонь