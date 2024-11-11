18:58
3 ч. 36 мин.
22:34
3
Маршрут следования поезда 707Н Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
18:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
20:52
20:54
219 км.
1 ч. 54 мин.
Москва
Курский Вокзал
22:34
395 км.
3 ч. 36 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Всегда любил стриж. Быстро, комфортно и без проблем доезжаешь до нужного места. Никаких тебе бабок с яйцами и всем остальным. Хотелось бы, чтобы больше поездов было похоже на него.
Идеально, если бы не одно НО – не работал вайфай вообще. Я думала, что смогу комфортно посерфить в интернете, но видимо не судьба.
Печально было что кресла нельзя было перевести в положение сна! Но даже это небольшое недоразумение не смогло испортить общего впечатления от этого замечательного поезда. Проводница Анна Витальевна тоже очень внимательная и выполняла свою работу на 5+.
Впервые когда ехала в поезде словила себя на мысли, что я не в поезде еду, а в каком-то отеле на отдыхе. Обслуживание выше всяких похвал. Было все, что только можно. Ехала в 8 вагоне!
Если едите в вагоне, который идет первым сразу же за локомотивом, то ждите, что будет слышен шум от двигателя. Но в общем и целом не критично и ехать можно. (Но в дальних вагонах тише)