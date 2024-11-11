Маршрут следования и продажа билетов
19:07
3 ч. 26 мин.
22:33
Маршрут следования поезда 841Р Нижний Новгород — Иваново на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Иваново с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
19:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
19:28
19:30
32 км.
0 ч. 21 мин.
Ковров 1
21:18
21:20
165 км.
2 ч. 11 мин.
Шуя
22:06
22:07
218 км.
2 ч. 59 мин.
Иваново
22:33
247 км.
3 ч. 26 мин.
