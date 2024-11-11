Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 132Г Ижевск — Санкт-Петербург.
22:35
1 д. 7 ч. 30 мин.
06:05
Маршрут следования поезда 132Г Ижевск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
22:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Игра
00:34
00:35
84 км.
1 ч. 59 мин.
Балезино
02:16
02:46
130 км.
3 ч. 41 мин.
Глазов
03:12
03:16
156 км.
4 ч. 37 мин.
Яр
03:48
03:49
191 км.
5 ч. 13 мин.
Фаленки
04:17
04:18
223 км.
5 ч. 42 мин.
Зуевка
04:48
04:50
250 км.
6 ч. 13 мин.
Киров
Пассажирский
06:29
07:27
338 км.
7 ч. 54 мин.
Котельнич 1
09:03
09:05
419 км.
10 ч. 28 мин.
Буреполом
10:01
10:02
489 км.
11 ч. 26 мин.
Пижма
10:16
10:17
506 км.
11 ч. 41 мин.
Шахунья
10:41
10:43
541 км.
12 ч. 6 мин.
Урень
11:21
11:23
595 км.
12 ч. 46 мин.
Ветлужская
12:02
12:03
646 км.
13 ч. 27 мин.
Сухобезводное
12:23
12:24
665 км.
13 ч. 48 мин.
Семенов
12:54
12:56
702 км.
14 ч. 19 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
13:50
14:02
763 км.
15 ч. 15 мин.
Дзержинск
14:31
14:33
795 км.
15 ч. 56 мин.
Вязники
15:40
15:42
874 км.
17 ч. 5 мин.
Ковров 1
16:30
16:33
930 км.
17 ч. 55 мин.
Владимир
17:19
17:47
990 км.
18 ч. 44 мин.
Москва
Восточный Вокзал
20:49
21:04
1166 км.
22 ч. 14 мин.
Тверь
00:38
00:40
1328 км.
1 д. 2 ч. 3 мин.
Вышний Волочек
01:49
01:50
1444 км.
1 д. 3 ч. 14 мин.
Бологое-Московское
02:31
02:33
1487 км.
1 д. 3 ч. 56 мин.
Окуловка
03:21
03:22
1557 км.
1 д. 4 ч. 46 мин.
Малая Вишера
04:10
04:11
1638 км.
1 д. 5 ч. 35 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
06:05
1795 км.
1 д. 7 ч. 30 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Своих денег точно стоит. НЕ ВИП но ехать можно. Проводницы несколько раз заглядывали к нам, чтобы поинтересоваться что да как. Под конец ребенку надоела поездка. Было бы хорошо, если бы придумали для детей какие-нибудь шутки, чтобы можно было их занять чем-то.
Хороший поезд, почти не стоит по долгу на остановках и довозит без опозданий. Я периодически на нем катаюсь в Питер и обратно. Если с соседями повезет – то доедете хорошо и без дискомфорта. Но иногда попадаются такие особи, что «жаль нет ружья…»
Добрый день! Ехала в современном хорошем вагоне. Ребенку даже дали какой-то журнал про железные дороги (БЕСПЛАТНО!). Чем вызвали сильнейший восторг)))) Мне поездка тоже очень понравилась.
Все зависит от проводника и чистоты вагона. Если проводник хороший, качественно обслуживает пассажиров, вежлив и приветлив + в вагоне чисто и не воняет туалетом, то это 99% успеха!
ПО началу в туалете было чисто, но под конец поездки так загадили, что зайти страшно было. Я понимаю, что это от людей зависит, но нужно хотя бы раз во время поездки прибирать его. Туалетная бумага и полотенца всегда были – это очень большой плюс.