Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 245Г Нижний Новгород — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 245Г Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
06:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
06:36
06:53
32 км.
0 ч. 31 мин.
Ковров 1
08:48
08:50
165 км.
2 ч. 43 мин.
Владимир
10:02
10:28
225 км.
3 ч. 57 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
13:13
401 км.
7 ч. 8 мин.
