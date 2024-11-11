Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 337Й Самара — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
20:51
1 д. 15 ч. 21 мин.
12:12
45
Маршрут следования поезда 337Й Самара — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
20:51
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новокуйбышевская
21:17
21:19
16 км.
0 ч. 26 мин.
Чапаевск
21:43
21:45
36 км.
0 ч. 52 мин.
Безенчук
22:04
22:06
54 км.
1 ч. 13 мин.
Сызрань 1
23:16
23:41
120 км.
2 ч. 25 мин.
Кузоватово
00:52
00:54
187 км.
4 ч. 1 мин.
Барыш
01:34
01:36
227 км.
4 ч. 43 мин.
Инза
02:34
02:36
281 км.
5 ч. 43 мин.
Ночка
02:54
02:56
297 км.
6 ч. 3 мин.
Сура
03:17
03:19
320 км.
6 ч. 26 мин.
Рузаевка
04:22
04:54
375 км.
7 ч. 31 мин.
Саранск
05:26
05:36
397 км.
8 ч. 35 мин.
Красный Узел
06:13
06:43
423 км.
9 ч. 22 мин.
Оброчное
07:18
07:33
451 км.
10 ч. 27 мин.
Ужовка
08:12
08:39
480 км.
11 ч. 21 мин.
Лукоянов
09:43
09:45
519 км.
12 ч. 52 мин.
Шатки
10:14
10:16
547 км.
13 ч. 23 мин.
Арзамас 1
10:56
11:25
578 км.
14 ч. 5 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
13:12
14:02
680 км.
16 ч. 21 мин.
Дзержинск
14:30
14:32
712 км.
17 ч. 39 мин.
Ильино
14:55
14:57
745 км.
18 ч. 4 мин.
Вязники
15:34
15:36
791 км.
18 ч. 43 мин.
Ковров 1
16:50
16:54
847 км.
19 ч. 59 мин.
Савино
17:41
17:44
872 км.
20 ч. 50 мин.
Шуя
18:47
18:52
902 км.
21 ч. 56 мин.
Иваново
19:39
20:09
931 км.
22 ч. 48 мин.
Ермолино
20:41
20:43
949 км.
23 ч. 50 мин.
Фурманов
21:01
21:03
967 км.
1 д. 0 ч. 10 мин.
Нерехта
21:51
21:54
1008 км.
1 д. 1 ч. 0 мин.
Бурмакино
22:26
22:27
1022 км.
1 д. 1 ч. 35 мин.
Ярославль
Главный
23:07
23:45
1057 км.
1 д. 2 ч. 16 мин.
Рыбинск
Пассажирский
01:04
01:22
1132 км.
1 д. 4 ч. 13 мин.
Волга
01:55
01:56
1159 км.
1 д. 5 ч. 4 мин.
Шестихино
02:09
02:10
1169 км.
1 д. 5 ч. 18 мин.
Некоуз
02:24
02:26
1180 км.
1 д. 5 ч. 33 мин.
Родионово
02:53
02:54
1207 км.
1 д. 6 ч. 2 мин.
Пищалкино
03:11
03:12
1222 км.
1 д. 6 ч. 20 мин.
Сонково
03:27
03:46
1234 км.
1 д. 6 ч. 36 мин.
Бежецк
04:12
04:16
1261 км.
1 д. 7 ч. 21 мин.
Максатиха
04:57
05:00
1310 км.
1 д. 8 ч. 6 мин.
Удомля
06:05
06:10
1361 км.
1 д. 9 ч. 14 мин.
Бологое-Московское
07:12
07:42
1416 км.
1 д. 10 ч. 21 мин.
Окуловка
08:30
08:31
1486 км.
1 д. 11 ч. 39 мин.
Малая Вишера
09:21
09:22
1567 км.
1 д. 12 ч. 30 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
12:12
1727 км.
1 д. 15 ч. 21 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Всю дорогу шмонило на весь вагон туалетом. Вообще не понимаю за что я заплатила такие деньги!? Это мне еще должны были доплатить за то, что я в этом Г ехала.
Ехал 20 ноября 2021 года. В вагоне было холодно и очень грязно. Не знаю куда смотрит руководство но проводница тоже была сама себе на уме. Отвратительный сервис.
Вагоны очень старые. Это портит все впечатление от поездки. Когда ехали в стене что-то постоянно постукивало металлическим звоном и это очень сильно действовало на нервы. Также было душновато. Подозреваю что вентиляция слабая
Верхняя багажная полка была очень маленькой. С моими-то вещами было некуда их засунуть. Проводница была приятной девушкой. Видно что недавно работает здесь еще не до конца ориентируется в пространстве.
Удовлетворительно. Не хорошо точно. Как минимум потому что я не заказывал периодическую вонь из туалета, которая долетала до меня, хотя место было в середине вагона.