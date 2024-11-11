Маршрут следования и продажа билетов
17:45
1 д. 13 ч. 50 мин.
07:35
52
Маршрут следования поезда 047А Санкт-Петербург — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
17:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
19:19
19:20
116 км.
1 ч. 34 мин.
Малая Вишера
19:49
19:50
159 км.
2 ч. 4 мин.
Окуловка
21:49
21:50
240 км.
4 ч. 4 мин.
Бологое-Московское
23:19
23:55
310 км.
5 ч. 34 мин.
Мста
00:30
00:32
337 км.
6 ч. 45 мин.
Удомля
00:58
01:02
365 км.
7 ч. 13 мин.
Еремково
01:19
01:21
380 км.
7 ч. 34 мин.
Брусово
01:32
01:34
388 км.
7 ч. 47 мин.
Малышево
01:47
01:58
400 км.
8 ч. 2 мин.
Максатиха
02:11
02:13
414 км.
8 ч. 26 мин.
Бежецк
02:52
02:56
463 км.
9 ч. 7 мин.
Сонково
03:30
03:46
490 км.
9 ч. 45 мин.
Пищалкино
04:03
04:05
502 км.
10 ч. 18 мин.
Родионово
04:20
04:22
517 км.
10 ч. 35 мин.
Некоуз
04:48
04:50
544 км.
11 ч. 3 мин.
Шестихино
05:02
05:05
555 км.
11 ч. 17 мин.
Волга
05:18
05:20
565 км.
11 ч. 33 мин.
Тихменево
05:39
05:41
578 км.
11 ч. 54 мин.
Рыбинск
Пассажирский
05:56
06:01
591 км.
12 ч. 11 мин.
Ярославль
Главный
07:19
07:49
666 км.
13 ч. 34 мин.
Бурмакино
08:41
08:42
701 км.
14 ч. 56 мин.
Нерехта
09:13
09:15
715 км.
15 ч. 28 мин.
Фурманов
10:26
10:28
756 км.
16 ч. 41 мин.
Ермолино
10:52
10:54
774 км.
17 ч. 7 мин.
Иваново
11:24
11:54
792 км.
17 ч. 39 мин.
Шуя
12:26
12:27
821 км.
18 ч. 41 мин.
Савино
12:53
12:55
851 км.
19 ч. 8 мин.
Ковров 1
13:31
14:11
876 км.
19 ч. 46 мин.
Вязники
14:48
14:49
932 км.
21 ч. 3 мин.
Ильино
15:26
15:27
978 км.
21 ч. 41 мин.
Дзержинск
15:50
15:51
1011 км.
22 ч. 5 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
16:19
17:04
1043 км.
22 ч. 34 мин.
Арзамас 1
18:47
19:23
1145 км.
1 д. 1 ч. 2 мин.
Шатки
20:03
20:07
1176 км.
1 д. 2 ч. 18 мин.
Лукоянов
20:39
20:40
1204 км.
1 д. 2 ч. 54 мин.
Ужовка
21:30
21:31
1243 км.
1 д. 3 ч. 45 мин.
Оброчное
22:03
22:04
1272 км.
1 д. 4 ч. 18 мин.
Красный Узел
22:34
23:00
1300 км.
1 д. 4 ч. 49 мин.
Саранск
23:30
23:34
1326 км.
1 д. 5 ч. 45 мин.
Рузаевка
00:02
00:34
1348 км.
1 д. 6 ч. 17 мин.
Сура
01:36
01:37
1403 км.
1 д. 7 ч. 51 мин.
Ночка
01:59
02:00
1426 км.
1 д. 8 ч. 14 мин.
Инза
02:19
02:21
1442 км.
1 д. 8 ч. 34 мин.
Базарная
02:48
02:50
1471 км.
1 д. 9 ч. 3 мин.
Барыш
03:17
03:19
1496 км.
1 д. 9 ч. 32 мин.
Кузоватово
03:53
03:55
1536 км.
1 д. 10 ч. 8 мин.
Сызрань 1
05:08
05:13
1603 км.
1 д. 11 ч. 23 мин.
Безенчук
06:23
06:25
1669 км.
1 д. 12 ч. 38 мин.
Чапаевск
06:43
06:45
1687 км.
1 д. 12 ч. 58 мин.
Новокуйбышевская
07:08
07:10
1707 км.
1 д. 13 ч. 23 мин.
Самара
07:35
1723 км.
1 д. 13 ч. 50 мин.
