Поезд 047А Санкт-Петербург — Самара

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:45

Санкт-Петербург

1 д. 13 ч. 50 мин.

07:35

Самара

52

Маршрут следования поезда 047А Санкт-Петербург — Самара на карте со всеми остановками

Расписание поезда Санкт-Петербург — Самара с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Санкт-Петербург
Московский Вокзал

17:45

0 км.

0 ч. 0 мин.

Чудово-Московское

19:19

1 мин.

19:20

116 км.

1 ч. 34 мин.

Малая Вишера

19:49

1 мин.

19:50

159 км.

2 ч. 4 мин.

Окуловка

21:49

1 мин.

21:50

240 км.

4 ч. 4 мин.

Бологое-Московское

23:19

36 мин.

23:55

310 км.

5 ч. 34 мин.

Мста

00:30

2 мин.

00:32

337 км.

6 ч. 45 мин.

Удомля

00:58

4 мин.

01:02

365 км.

7 ч. 13 мин.

Еремково

01:19

2 мин.

01:21

380 км.

7 ч. 34 мин.

Брусово

01:32

2 мин.

01:34

388 км.

7 ч. 47 мин.

Малышево

01:47

11 мин.

01:58

400 км.

8 ч. 2 мин.

Максатиха

02:11

2 мин.

02:13

414 км.

8 ч. 26 мин.

Бежецк

02:52

4 мин.

02:56

463 км.

9 ч. 7 мин.

Сонково

03:30

16 мин.

03:46

490 км.

9 ч. 45 мин.

Пищалкино

04:03

2 мин.

04:05

502 км.

10 ч. 18 мин.

Родионово

04:20

2 мин.

04:22

517 км.

10 ч. 35 мин.

Некоуз

04:48

2 мин.

04:50

544 км.

11 ч. 3 мин.

Шестихино

05:02

3 мин.

05:05

555 км.

11 ч. 17 мин.

Волга

05:18

2 мин.

05:20

565 км.

11 ч. 33 мин.

Тихменево

05:39

2 мин.

05:41

578 км.

11 ч. 54 мин.

Рыбинск
Пассажирский

05:56

5 мин.

06:01

591 км.

12 ч. 11 мин.

Ярославль
Главный

07:19

30 мин.

07:49

666 км.

13 ч. 34 мин.

Бурмакино

08:41

1 мин.

08:42

701 км.

14 ч. 56 мин.

Нерехта

09:13

2 мин.

09:15

715 км.

15 ч. 28 мин.

Фурманов

10:26

2 мин.

10:28

756 км.

16 ч. 41 мин.

Ермолино

10:52

2 мин.

10:54

774 км.

17 ч. 7 мин.

Иваново

11:24

30 мин.

11:54

792 км.

17 ч. 39 мин.

Шуя

12:26

1 мин.

12:27

821 км.

18 ч. 41 мин.

Савино

12:53

2 мин.

12:55

851 км.

19 ч. 8 мин.

Ковров 1

13:31

40 мин.

14:11

876 км.

19 ч. 46 мин.

Вязники

14:48

1 мин.

14:49

932 км.

21 ч. 3 мин.

Ильино

15:26

1 мин.

15:27

978 км.

21 ч. 41 мин.

Дзержинск

15:50

1 мин.

15:51

1011 км.

22 ч. 5 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

16:19

45 мин.

17:04

1043 км.

22 ч. 34 мин.

Арзамас 1

18:47

36 мин.

19:23

1145 км.

1 д. 1 ч. 2 мин.

Шатки

20:03

4 мин.

20:07

1176 км.

1 д. 2 ч. 18 мин.

Лукоянов

20:39

1 мин.

20:40

1204 км.

1 д. 2 ч. 54 мин.

Ужовка

21:30

1 мин.

21:31

1243 км.

1 д. 3 ч. 45 мин.

Оброчное

22:03

1 мин.

22:04

1272 км.

1 д. 4 ч. 18 мин.

Красный Узел

22:34

26 мин.

23:00

1300 км.

1 д. 4 ч. 49 мин.

Саранск

23:30

4 мин.

23:34

1326 км.

1 д. 5 ч. 45 мин.

Рузаевка

00:02

32 мин.

00:34

1348 км.

1 д. 6 ч. 17 мин.

Сура

01:36

1 мин.

01:37

1403 км.

1 д. 7 ч. 51 мин.

Ночка

01:59

1 мин.

02:00

1426 км.

1 д. 8 ч. 14 мин.

Инза

02:19

2 мин.

02:21

1442 км.

1 д. 8 ч. 34 мин.

Базарная

02:48

2 мин.

02:50

1471 км.

1 д. 9 ч. 3 мин.

Барыш

03:17

2 мин.

03:19

1496 км.

1 д. 9 ч. 32 мин.

Кузоватово

03:53

2 мин.

03:55

1536 км.

1 д. 10 ч. 8 мин.

Сызрань 1

05:08

5 мин.

05:13

1603 км.

1 д. 11 ч. 23 мин.

Безенчук

06:23

2 мин.

06:25

1669 км.

1 д. 12 ч. 38 мин.

Чапаевск

06:43

2 мин.

06:45

1687 км.

1 д. 12 ч. 58 мин.

Новокуйбышевская

07:08

2 мин.

07:10

1707 км.

1 д. 13 ч. 23 мин.

Самара

07:35

1723 км.

1 д. 13 ч. 50 мин.

Информация о поезде 047А

Планируете поездку по маршруту Санкт-Петербург — Самара? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 047А. Этот поезд отправляется со станции Санкт-Петербург в 17:45 и прибывает на конечную станцию Самара в 07:35. Вся дорога занимает 1 д. 13 ч. 50 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 24 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1589 руб.
  • стоимость купейного места – 4615 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 047А Санкт-Петербург - Самара: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, места для инвалидов.

Количество остановок поезда:

52 станции

Самая длинная остановка:

45 мин. – станция Нижний Новгород (Московский Вокзал)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1589 руб.

Оставить отзыв о поезде 047А:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
