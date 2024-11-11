Маршрут следования поезда 124Ы Красноярск — Абакан на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Абакан с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
14:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Енисей
14:51
14:52
3 км.
0 ч. 11 мин.
Злобино
15:03
15:05
10 км.
0 ч. 23 мин.
Уяр
16:58
17:01
98 км.
2 ч. 18 мин.
Авда
17:28
17:29
120 км.
2 ч. 48 мин.
Саянская
17:50
18:15
143 км.
3 ч. 10 мин.
Кравченко
18:53
18:54
180 км.
4 ч. 13 мин.
Лукашевич
19:11
19:12
191 км.
4 ч. 31 мин.
Кой
19:28
19:29
203 км.
4 ч. 48 мин.
Отроги
19:37
19:38
206 км.
4 ч. 57 мин.
Мана
20:01
20:03
223 км.
5 ч. 21 мин.
Жайма
20:28
20:29
245 км.
5 ч. 48 мин.
Крол
20:43
20:44
254 км.
6 ч. 3 мин.
Джетка
20:56
20:57
263 км.
6 ч. 16 мин.
Сисим
21:12
21:13
274 км.
6 ч. 32 мин.
Щетинкино
21:25
21:26
283 км.
6 ч. 45 мин.
Джебь
21:47
21:48
288 км.
7 ч. 7 мин.
Стофато
22:05
22:06
295 км.
7 ч. 25 мин.
Кошурниково
22:22
22:39
309 км.
7 ч. 42 мин.
Журавлево
22:58
22:59
325 км.
8 ч. 18 мин.
Кизир
23:11
23:12
332 км.
8 ч. 31 мин.
Ирба
23:35
23:36
358 км.
8 ч. 55 мин.
Курагино
23:52
23:57
372 км.
9 ч. 12 мин.
Туба
00:12
00:19
386 км.
9 ч. 32 мин.
Жерлык
00:36
00:37
401 км.
9 ч. 56 мин.
Пионерская
00:46
00:51
409 км.
10 ч. 6 мин.
Крупская
01:10
01:11
427 км.
10 ч. 30 мин.
Минусинск
01:30
01:35
449 км.
10 ч. 50 мин.
Абакан
01:55
465 км.
11 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Есть у меня только одно пожелание к руководству – это снизит стоимость билетов! Или хотя бы сделать боковые места дешевле! Потому что они менее комфортные!
Было все хорошо, поездка понравилась. Цена и качество соответствуют полностью. Мы ехали с ребенком, мужем и моей мамой. Вчетвером. Проводница была очень приветливой девушкой, которая быстро решала любые возникшие пожелания и вопросы.
Отличный поезд, поездка как и всегда прошла отлично. Рекомендую.
Ехала в купе и в вагоне было УЖАСНО ХОЛОДНО! Отопление практически не работало. У меня пока ехала 4 часа сильно замерзли ноги. Не знаю как там у вас принято, но нормальных поездах НОРМАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИ!
Я считаю, что можно было бы и получше комфорт сделать за такую конскую стоимость.
Ехала на нем летом – спарилась! Ехала зимой – замерзла! Не поезд а «чудо» на колесах.