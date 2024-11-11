Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 085Ы Красноярск — Новосибирск.
Маршрут следования поезда 085Ы Красноярск — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
15:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ачинск 1
18:46
18:48
146 км.
2 ч. 54 мин.
Боготол
19:44
19:46
207 км.
3 ч. 52 мин.
Мариинск
21:43
22:09
317 км.
5 ч. 51 мин.
Анжерская
23:44
23:46
422 км.
7 ч. 52 мин.
Тайга
00:13
00:16
448 км.
8 ч. 21 мин.
Юрга 1
01:14
01:16
510 км.
9 ч. 22 мин.
Новосибирск
Главный
03:50
654 км.
11 ч. 58 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Здравствуйте. Хочу рассказать., как мы ехали на этом поезде. Билеты кстати покупали на этом сайте. Спасибо, все прошло хорошо. Брали билеты в вагон повышенной комфортности и не пожалели. Поезд не опаздывает и приходит строго по расписанию. Проводники тоже были вполне приемлемыми. Кофе был молотый, а не растворимый, сделали прямо в кофемашине.
Ехала на поезде Красный Яр с сыном и мужем. Сама поездка прошла хорошо, добрались до места назначения в целости и сохранности. Только немного уставшими. Намой взгляд немного неудобное время прибытия в Новосибирск. Лучше бы поезд попозже отправлялся и часов в 7-8 утра приезжал.
Здрасьте!! По мне супер поезд. Понравилось всё! Практически всю поездку проспала, хоть выспалась. В этот раз вагон попался приличный. В прошлый раз был похуже.
Без комментариев. Отличный поезд и проводницы. Мне все очень понравилось
Отличный поезд, но в туалете закончилась туалетная бумага и после моего замечания несли её туда не менее 40 минут. Это поднапрягло
Великолепный сервис и проводницы. Вагоны на 4 бала из 5. Мне принесли утром довольно вкусный кофе, даже не ожидал, что у них в поезде есть кофемашина.