Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 406Ы Красноярск — Карабула.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
15:05
13 ч. 50 мин.
04:55
35
Маршрут следования поезда 406Ы Красноярск — Карабула на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Карабула с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
15:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Енисей
15:18
15:20
3 км.
0 ч. 13 мин.
Злобино
15:30
15:32
10 км.
0 ч. 25 мин.
Камарчага
16:39
16:41
59 км.
1 ч. 34 мин.
Уяр
17:23
17:25
99 км.
2 ч. 18 мин.
Громадская
17:39
17:44
110 км.
2 ч. 34 мин.
Заозерная
18:07
18:11
129 км.
3 ч. 2 мин.
Камала
18:28
18:30
146 км.
3 ч. 23 мин.
Солянка
18:48
18:50
160 км.
3 ч. 43 мин.
Филимоново
19:17
19:19
186 км.
4 ч. 12 мин.
Канск-Енисейский
19:35
19:54
201 км.
4 ч. 30 мин.
Иланская
20:22
20:52
224 км.
5 ч. 17 мин.
Стайный
21:11
21:12
236 км.
6 ч. 6 мин.
Сулемка
21:22
21:23
243 км.
6 ч. 17 мин.
Ингашская
21:31
21:41
250 км.
6 ч. 26 мин.
Тинская
22:02
22:03
275 км.
6 ч. 57 мин.
Решоты
22:20
23:00
293 км.
7 ч. 15 мин.
Канифольная
23:18
23:19
307 км.
8 ч. 13 мин.
Табагашет
23:33
23:34
319 км.
8 ч. 28 мин.
Южная Тунгуска
23:48
23:49
333 км.
8 ч. 43 мин.
Поканаевка
00:01
00:05
342 км.
8 ч. 56 мин.
Остановочный пункт 58км
00:13
00:14
345 км.
9 ч. 8 мин.
Тиличет
00:25
00:26
359 км.
9 ч. 20 мин.
Плашечная
00:36
00:37
369 км.
9 ч. 31 мин.
Черманчет
00:51
00:55
380 км.
9 ч. 46 мин.
Шелаево
01:03
01:04
386 км.
9 ч. 58 мин.
Новобирюсинская
01:11
01:31
388 км.
10 ч. 6 мин.
Гаревой
02:01
02:02
413 км.
10 ч. 56 мин.
Тамтачет
02:18
02:23
422 км.
11 ч. 13 мин.
Чунояр
02:50
03:07
446 км.
11 ч. 45 мин.
Каменная Речка
03:40
03:41
468 км.
12 ч. 35 мин.
Новохайская
03:58
04:00
481 км.
12 ч. 53 мин.
Кучеткан
04:14
04:15
492 км.
13 ч. 9 мин.
Карабула
04:47
04:48
511 км.
13 ч. 42 мин.
Карабула
04:55
516 км.
13 ч. 50 мин.
