Маршрут следования поезда 548У Абакан — Красноярск.
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
18:20
11 ч. 11 мин.
05:31
18
Маршрут следования поезда 548У Абакан — Красноярск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Абакан — Красноярск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Абакан
18:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минусинск
18:41
18:46
16 км.
0 ч. 21 мин.
Пионерская
19:22
19:27
57 км.
1 ч. 2 мин.
Туба
19:47
19:54
80 км.
1 ч. 27 мин.
Курагино
20:10
20:15
94 км.
1 ч. 50 мин.
Ирба
20:33
20:35
108 км.
2 ч. 13 мин.
Журавлево
21:14
21:15
138 км.
2 ч. 54 мин.
Кошурниково
21:35
21:52
154 км.
3 ч. 15 мин.
Мана
23:51
23:53
236 км.
5 ч. 31 мин.
Отроги
00:13
00:14
253 км.
5 ч. 53 мин.
Кой
00:21
00:23
256 км.
6 ч. 1 мин.
Лукашевич
00:37
00:38
268 км.
6 ч. 17 мин.
Кравченко
00:52
00:53
279 км.
6 ч. 32 мин.
Саянская
01:27
02:14
316 км.
7 ч. 7 мин.
Уяр
03:00
03:04
353 км.
8 ч. 40 мин.
Злобино
05:06
05:08
441 км.
10 ч. 46 мин.
Енисей
05:19
05:20
448 км.
10 ч. 59 мин.
Красноярск
Пассажирский
05:31
451 км.
11 ч. 11 мин.
