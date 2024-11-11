Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 658Ы Красноярск — Абакан. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:20
12 ч. 40 мин.
05:00
33
Маршрут следования поезда 658Ы Красноярск — Абакан на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Абакан с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
16:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Злобино
16:39
16:41
7 км.
0 ч. 19 мин.
Уяр
18:45
18:47
95 км.
2 ч. 25 мин.
Новопятницкий
19:00
19:01
104 км.
2 ч. 40 мин.
Авда
19:21
19:22
120 км.
3 ч. 1 мин.
Саянская
19:50
20:50
143 км.
3 ч. 30 мин.
Кравченко
21:28
21:29
180 км.
5 ч. 8 мин.
Лукашевич
21:48
21:58
191 км.
5 ч. 28 мин.
Кой
22:14
22:15
203 км.
5 ч. 54 мин.
Отроги
22:22
22:23
206 км.
6 ч. 2 мин.
Хабайдак
22:33
22:34
213 км.
6 ч. 13 мин.
Мана
22:49
22:52
223 км.
6 ч. 29 мин.
Жайма
23:18
23:19
245 км.
6 ч. 58 мин.
Крол
23:32
23:33
254 км.
7 ч. 12 мин.
Джетка
23:47
23:49
263 км.
7 ч. 27 мин.
Сисим
00:05
00:07
274 км.
7 ч. 45 мин.
Щетинкино
00:19
00:21
283 км.
7 ч. 59 мин.
Джебь
00:39
00:40
288 км.
8 ч. 19 мин.
Стофато
00:54
00:56
295 км.
8 ч. 34 мин.
Кошурниково
01:14
01:29
309 км.
8 ч. 54 мин.
Разъезд 557км
01:37
01:38
315 км.
9 ч. 17 мин.
Журавлево
01:52
01:53
325 км.
9 ч. 32 мин.
Кизир
02:05
02:06
332 км.
9 ч. 45 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
02:15
02:16
4367 км.
9 ч. 55 мин.
Красный Кордон
02:25
02:26
8390 км.
10 ч. 5 мин.
Ирба
02:40
02:42
8404 км.
10 ч. 20 мин.
Курагино
02:57
03:02
8418 км.
10 ч. 37 мин.
Туба
03:17
03:21
8432 км.
10 ч. 57 мин.
Жерлык
03:38
03:39
8447 км.
11 ч. 18 мин.
Пионерская
03:49
03:50
8455 км.
11 ч. 29 мин.
Крупская
04:10
04:12
8473 км.
11 ч. 50 мин.
Минусинск
04:33
04:38
8495 км.
12 ч. 13 мин.
Абакан
05:00
8511 км.
12 ч. 40 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Красноярск → Абакан Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день, ехал из Красноярска в Абакан в вагоне плацкартного типа. Вагон быль хоть и не самый новый, но самое главное, что в нем было довольно комфортно провести свою поездку. Было чисто, розетки в каждом купе, кондиционер и биотуалет.
Хотела бы высказать отдельное спасибо проводницам этого прекрасного поезда Ирине и Светлане. Девушки прекрасно справлялись со своими должностными обязанностями. В самом вагоне было чисто и уютно. В туалете присутствовали мыло и туалетная бумага.
Ехали отдыхать с мужем, в вагоне ехали дети, вели себя крайне отвратительно, ругались матом, смотрели видео на телефоне не пристойного характера, на замечания других пассажиров не реагировали, и только Андрей их усмирял. Ну невозможно было просто ехать и слушать хамство этих детей. Отличный проводник и отличный вагон, в котором мы ехали.
Ехали с семьей в Абакан из Красноярска, 658-ой поезд. Обслуживание было хорошим, проводники никому не хамили несмотря на то, что было несколько пассажиров которые вели себя неподобающим образом. Спасибо вам за ваш профессионализм.
Сразу при посадке проводник Дмитрий меня приятно удивил своей тактичностью и профессионализмом. Сам поезд в хорошем состоянии. Вагон чистенький, как и постельное белье. Поездкой остался доволен. Спасибо сотрудникам РЖД за качественное предоставление услуг.