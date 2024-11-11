Поезд 658Ы Красноярск — Абакан

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

16:20

Красноярск

12 ч. 40 мин.

05:00

Абакан

33

Маршрут следования поезда 658Ы Красноярск — Абакан на карте со всеми остановками

Расписание поезда Красноярск — Абакан с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Красноярск
Пассажирский

16:20

0 км.

0 ч. 0 мин.

Злобино

16:39

2 мин.

16:41

7 км.

0 ч. 19 мин.

Уяр

18:45

2 мин.

18:47

95 км.

2 ч. 25 мин.

Новопятницкий

19:00

1 мин.

19:01

104 км.

2 ч. 40 мин.

Авда

19:21

1 мин.

19:22

120 км.

3 ч. 1 мин.

Саянская

19:50

60 мин.

20:50

143 км.

3 ч. 30 мин.

Кравченко

21:28

1 мин.

21:29

180 км.

5 ч. 8 мин.

Лукашевич

21:48

10 мин.

21:58

191 км.

5 ч. 28 мин.

Кой

22:14

1 мин.

22:15

203 км.

5 ч. 54 мин.

Отроги

22:22

1 мин.

22:23

206 км.

6 ч. 2 мин.

Хабайдак

22:33

1 мин.

22:34

213 км.

6 ч. 13 мин.

Мана

22:49

3 мин.

22:52

223 км.

6 ч. 29 мин.

Жайма

23:18

1 мин.

23:19

245 км.

6 ч. 58 мин.

Крол

23:32

1 мин.

23:33

254 км.

7 ч. 12 мин.

Джетка

23:47

2 мин.

23:49

263 км.

7 ч. 27 мин.

Сисим

00:05

2 мин.

00:07

274 км.

7 ч. 45 мин.

Щетинкино

00:19

2 мин.

00:21

283 км.

7 ч. 59 мин.

Джебь

00:39

1 мин.

00:40

288 км.

8 ч. 19 мин.

Стофато

00:54

2 мин.

00:56

295 км.

8 ч. 34 мин.

Кошурниково

01:14

15 мин.

01:29

309 км.

8 ч. 54 мин.

Разъезд 557км

01:37

1 мин.

01:38

315 км.

9 ч. 17 мин.

Журавлево

01:52

1 мин.

01:53

325 км.

9 ч. 32 мин.

Кизир

02:05

1 мин.

02:06

332 км.

9 ч. 45 мин.

Тоннельная
Северо-Кавказская

02:15

1 мин.

02:16

4367 км.

9 ч. 55 мин.

Красный Кордон

02:25

1 мин.

02:26

8390 км.

10 ч. 5 мин.

Ирба

02:40

2 мин.

02:42

8404 км.

10 ч. 20 мин.

Курагино

02:57

5 мин.

03:02

8418 км.

10 ч. 37 мин.

Туба

03:17

4 мин.

03:21

8432 км.

10 ч. 57 мин.

Жерлык

03:38

1 мин.

03:39

8447 км.

11 ч. 18 мин.

Пионерская

03:49

1 мин.

03:50

8455 км.

11 ч. 29 мин.

Крупская

04:10

2 мин.

04:12

8473 км.

11 ч. 50 мин.

Минусинск

04:33

5 мин.

04:38

8495 км.

12 ч. 13 мин.

Абакан

05:00

8511 км.

12 ч. 40 мин.

Информация о поезде 658Ы

Планируете поездку по маршруту Красноярск — Абакан? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 658Ы. Этот поезд отправляется со станции Красноярск в 16:20 и прибывает на конечную станцию Абакан в 05:00. Вся дорога занимает 12 ч. 40 мин., а суммарное время стоянок составляет - 2 ч. 14 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 8589 руб.
  • стоимость купейного места – 15404 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 658Ы

Количество остановок поезда:

33 станции

Самая длинная остановка:

60 мин. – станция Саянская

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

8589 руб.

Как купить билет на поезд

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Егор

    Добрый день, ехал из Красноярска в Абакан в вагоне плацкартного типа. Вагон быль хоть и не самый новый, но самое главное, что в нем было довольно комфортно провести свою поездку. Было чисто, розетки в каждом купе, кондиционер и биотуалет.

  2. Юлия Лисневская

    Хотела бы высказать отдельное спасибо проводницам этого прекрасного поезда Ирине и Светлане. Девушки прекрасно справлялись со своими должностными обязанностями. В самом вагоне было чисто и уютно. В туалете присутствовали мыло и туалетная бумага.

  3. Оксана Ж.

    Ехали отдыхать с мужем, в вагоне ехали дети, вели себя крайне отвратительно, ругались матом, смотрели видео на телефоне не пристойного характера, на замечания других пассажиров не реагировали, и только Андрей их усмирял. Ну невозможно было просто ехать и слушать хамство этих детей. Отличный проводник и отличный вагон, в котором мы ехали.

  4. Борис

    Ехали с семьей в Абакан из Красноярска, 658-ой поезд. Обслуживание было хорошим, проводники никому не хамили несмотря на то, что было несколько пассажиров которые вели себя неподобающим образом. Спасибо вам за ваш профессионализм.

  5. Шестакович Вячеслав

    Сразу при посадке проводник Дмитрий меня приятно удивил своей тактичностью и профессионализмом. Сам поезд в хорошем состоянии. Вагон чистенький, как и постельное белье. Поездкой остался доволен. Спасибо сотрудникам РЖД за качественное предоставление услуг.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
