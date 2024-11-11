Маршрут следования и продажа билетов
11:15
14 ч. 20 мин.
01:35
35
Маршрут следования поезда 405Ы Карабула — Красноярск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Карабула — Красноярск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Карабула
11:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Карабула
11:23
11:24
5 км.
0 ч. 8 мин.
Кучеткан
11:56
11:58
24 км.
0 ч. 41 мин.
Новохайская
12:14
12:16
35 км.
0 ч. 59 мин.
Каменная Речка
12:32
12:33
48 км.
1 ч. 17 мин.
Чунояр
13:04
13:21
70 км.
1 ч. 49 мин.
Тамтачет
13:50
13:55
94 км.
2 ч. 35 мин.
Гаревой
14:11
14:12
103 км.
2 ч. 56 мин.
Новобирюсинская
14:41
15:01
128 км.
3 ч. 26 мин.
Шелаево
15:09
15:10
130 км.
3 ч. 54 мин.
Черманчет
15:17
15:19
136 км.
4 ч. 2 мин.
Плашечная
15:33
15:34
147 км.
4 ч. 18 мин.
Тиличет
15:45
15:50
157 км.
4 ч. 30 мин.
Остановочный пункт 58км
16:01
16:02
171 км.
4 ч. 46 мин.
Поканаевка
16:09
16:14
174 км.
4 ч. 54 мин.
Южная Тунгуска
16:27
16:28
183 км.
5 ч. 12 мин.
Табагашет
16:41
16:42
197 км.
5 ч. 26 мин.
Канифольная
16:56
16:57
209 км.
5 ч. 41 мин.
Решоты
17:14
17:54
223 км.
5 ч. 59 мин.
Тинская
18:12
18:13
241 км.
6 ч. 57 мин.
Ингашская
18:38
18:48
266 км.
7 ч. 23 мин.
Сулемка
18:57
18:58
273 км.
7 ч. 42 мин.
Стайный
19:09
19:10
280 км.
7 ч. 54 мин.
Иланская
19:25
19:55
292 км.
8 ч. 10 мин.
Канск-Енисейский
20:24
20:43
315 км.
9 ч. 9 мин.
Филимоново
20:57
20:58
330 км.
9 ч. 42 мин.
Солянка
21:27
21:28
356 км.
10 ч. 12 мин.
Камала
21:45
21:46
370 км.
10 ч. 30 мин.
Заозерная
22:08
22:27
387 км.
10 ч. 53 мин.
Громадская
22:49
22:54
406 км.
11 ч. 34 мин.
Уяр
23:09
23:11
417 км.
11 ч. 54 мин.
Камарчага
23:59
00:01
457 км.
12 ч. 44 мин.
Злобино
01:10
01:12
506 км.
13 ч. 55 мин.
Енисей
01:23
01:24
513 км.
14 ч. 8 мин.
Красноярск
Пассажирский
01:35
516 км.
14 ч. 20 мин.
