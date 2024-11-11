Маршрут следования и продажа билетов
00:32
2 д. 18 ч. 28 мин.
19:00
53
Маршрут следования поезда 112Н Новосибирск — Тында на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Тында с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
00:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Болотная
02:38
02:40
118 км.
2 ч. 6 мин.
Юрга 1
03:04
03:06
146 км.
2 ч. 32 мин.
Тайга
04:05
04:07
208 км.
3 ч. 33 мин.
Анжерская
04:38
04:40
234 км.
4 ч. 6 мин.
Мариинск
06:10
06:37
339 км.
5 ч. 38 мин.
Тяжин
07:27
07:28
388 км.
6 ч. 55 мин.
Боготол
08:27
08:29
451 км.
7 ч. 55 мин.
Ачинск 1
09:34
09:39
512 км.
9 ч. 2 мин.
Козулька
10:36
10:38
568 км.
10 ч. 4 мин.
Красноярск
Пассажирский
12:25
13:47
658 км.
11 ч. 53 мин.
Уяр
15:40
15:42
754 км.
15 ч. 8 мин.
Заозерная
16:15
16:17
782 км.
15 ч. 43 мин.
Канск-Енисейский
17:22
17:27
849 км.
16 ч. 50 мин.
Иланская
17:55
18:12
872 км.
17 ч. 23 мин.
Ингашская
18:46
18:47
899 км.
18 ч. 14 мин.
Решоты
19:26
19:28
942 км.
18 ч. 54 мин.
Тайшет
20:34
20:37
996 км.
20 ч. 2 мин.
Сосновые Родники
22:35
22:36
1086 км.
22 ч. 3 мин.
Чуна
22:51
22:53
1098 км.
22 ч. 19 мин.
Вихоревка
00:57
01:22
1193 км.
1 д. 0 ч. 25 мин.
Анзеби
01:49
01:52
1212 км.
1 д. 1 ч. 17 мин.
Падунские Пороги
02:37
02:40
1235 км.
1 д. 2 ч. 5 мин.
Гидростроитель
03:00
03:03
1246 км.
1 д. 2 ч. 28 мин.
Кежемская
04:11
04:12
1292 км.
1 д. 3 ч. 39 мин.
Видим
05:09
05:10
1336 км.
1 д. 4 ч. 37 мин.
Коршуниха-Ангарская
06:44
06:57
1401 км.
1 д. 6 ч. 12 мин.
Лена
09:48
10:01
1502 км.
1 д. 9 ч. 16 мин.
Звездная
11:31
11:32
1548 км.
1 д. 10 ч. 59 мин.
Ния
12:10
12:11
1575 км.
1 д. 11 ч. 38 мин.
Небель
12:46
12:47
1600 км.
1 д. 12 ч. 14 мин.
Киренга
13:23
13:26
1632 км.
1 д. 12 ч. 51 мин.
Улькан
14:09
14:11
1668 км.
1 д. 13 ч. 37 мин.
Северобайкальск
16:16
17:14
1769 км.
1 д. 15 ч. 44 мин.
Нижнеангарск
17:42
17:43
1794 км.
1 д. 17 ч. 10 мин.
Кичера
18:17
18:19
1827 км.
1 д. 17 ч. 45 мин.
Ангоя
19:06
19:07
1877 км.
1 д. 18 ч. 34 мин.
Новый Уоян
20:04
20:14
1930 км.
1 д. 19 ч. 32 мин.
Кюхельбекерская
21:21
21:22
1997 км.
1 д. 20 ч. 49 мин.
Окусикан
22:45
22:50
2043 км.
1 д. 22 ч. 13 мин.
Таксимо
00:14
01:05
2124 км.
1 д. 23 ч. 42 мин.
Куанда
02:35
02:44
2200 км.
2 д. 2 ч. 3 мин.
Новая Чара
05:24
06:18
2344 км.
2 д. 4 ч. 52 мин.
Икабья
06:54
06:59
2381 км.
2 д. 6 ч. 22 мин.
Хани
09:05
09:10
2453 км.
2 д. 8 ч. 33 мин.
Олекма
10:13
10:18
2501 км.
2 д. 9 ч. 41 мин.
Юктали
12:08
12:28
2573 км.
2 д. 11 ч. 36 мин.
Чильчи
14:20
14:25
2653 км.
2 д. 13 ч. 48 мин.
Лопча
15:21
15:24
2688 км.
2 д. 14 ч. 49 мин.
Ларба
16:16
16:19
2725 км.
2 д. 15 ч. 44 мин.
Хорогочи
17:15
17:18
2768 км.
2 д. 16 ч. 43 мин.
Кувыкта
18:04
18:09
2803 км.
2 д. 17 ч. 32 мин.
Тында
19:00
2836 км.
2 д. 18 ч. 28 мин.
