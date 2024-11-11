Поезд 112Н Новосибирск — Тында

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

00:32

Новосибирск

2 д. 18 ч. 28 мин.

19:00

Тында

53

Маршрут следования поезда 112Н Новосибирск — Тында на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новосибирск — Тында с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новосибирск
Главный

00:32

0 км.

0 ч. 0 мин.

Болотная

02:38

2 мин.

02:40

118 км.

2 ч. 6 мин.

Юрга 1

03:04

2 мин.

03:06

146 км.

2 ч. 32 мин.

Тайга

04:05

2 мин.

04:07

208 км.

3 ч. 33 мин.

Анжерская

04:38

2 мин.

04:40

234 км.

4 ч. 6 мин.

Мариинск

06:10

27 мин.

06:37

339 км.

5 ч. 38 мин.

Тяжин

07:27

1 мин.

07:28

388 км.

6 ч. 55 мин.

Боготол

08:27

2 мин.

08:29

451 км.

7 ч. 55 мин.

Ачинск 1

09:34

5 мин.

09:39

512 км.

9 ч. 2 мин.

Козулька

10:36

2 мин.

10:38

568 км.

10 ч. 4 мин.

Красноярск
Пассажирский

12:25

82 мин.

13:47

658 км.

11 ч. 53 мин.

Уяр

15:40

2 мин.

15:42

754 км.

15 ч. 8 мин.

Заозерная

16:15

2 мин.

16:17

782 км.

15 ч. 43 мин.

Канск-Енисейский

17:22

5 мин.

17:27

849 км.

16 ч. 50 мин.

Иланская

17:55

17 мин.

18:12

872 км.

17 ч. 23 мин.

Ингашская

18:46

1 мин.

18:47

899 км.

18 ч. 14 мин.

Решоты

19:26

2 мин.

19:28

942 км.

18 ч. 54 мин.

Тайшет

20:34

3 мин.

20:37

996 км.

20 ч. 2 мин.

Сосновые Родники

22:35

1 мин.

22:36

1086 км.

22 ч. 3 мин.

Чуна

22:51

2 мин.

22:53

1098 км.

22 ч. 19 мин.

Вихоревка

00:57

25 мин.

01:22

1193 км.

1 д. 0 ч. 25 мин.

Анзеби

01:49

3 мин.

01:52

1212 км.

1 д. 1 ч. 17 мин.

Падунские Пороги

02:37

3 мин.

02:40

1235 км.

1 д. 2 ч. 5 мин.

Гидростроитель

03:00

3 мин.

03:03

1246 км.

1 д. 2 ч. 28 мин.

Кежемская

04:11

1 мин.

04:12

1292 км.

1 д. 3 ч. 39 мин.

Видим

05:09

1 мин.

05:10

1336 км.

1 д. 4 ч. 37 мин.

Коршуниха-Ангарская

06:44

13 мин.

06:57

1401 км.

1 д. 6 ч. 12 мин.

Лена

09:48

13 мин.

10:01

1502 км.

1 д. 9 ч. 16 мин.

Звездная

11:31

1 мин.

11:32

1548 км.

1 д. 10 ч. 59 мин.

Ния

12:10

1 мин.

12:11

1575 км.

1 д. 11 ч. 38 мин.

Небель

12:46

1 мин.

12:47

1600 км.

1 д. 12 ч. 14 мин.

Киренга

13:23

3 мин.

13:26

1632 км.

1 д. 12 ч. 51 мин.

Улькан

14:09

2 мин.

14:11

1668 км.

1 д. 13 ч. 37 мин.

Северобайкальск

16:16

58 мин.

17:14

1769 км.

1 д. 15 ч. 44 мин.

Нижнеангарск

17:42

1 мин.

17:43

1794 км.

1 д. 17 ч. 10 мин.

Кичера

18:17

2 мин.

18:19

1827 км.

1 д. 17 ч. 45 мин.

Ангоя

19:06

1 мин.

19:07

1877 км.

1 д. 18 ч. 34 мин.

Новый Уоян

20:04

10 мин.

20:14

1930 км.

1 д. 19 ч. 32 мин.

Кюхельбекерская

21:21

1 мин.

21:22

1997 км.

1 д. 20 ч. 49 мин.

Окусикан

22:45

5 мин.

22:50

2043 км.

1 д. 22 ч. 13 мин.

Таксимо

00:14

51 мин.

01:05

2124 км.

1 д. 23 ч. 42 мин.

Куанда

02:35

9 мин.

02:44

2200 км.

2 д. 2 ч. 3 мин.

Новая Чара

05:24

54 мин.

06:18

2344 км.

2 д. 4 ч. 52 мин.

Икабья

06:54

5 мин.

06:59

2381 км.

2 д. 6 ч. 22 мин.

Хани

09:05

5 мин.

09:10

2453 км.

2 д. 8 ч. 33 мин.

Олекма

10:13

5 мин.

10:18

2501 км.

2 д. 9 ч. 41 мин.

Юктали

12:08

20 мин.

12:28

2573 км.

2 д. 11 ч. 36 мин.

Чильчи

14:20

5 мин.

14:25

2653 км.

2 д. 13 ч. 48 мин.

Лопча

15:21

3 мин.

15:24

2688 км.

2 д. 14 ч. 49 мин.

Ларба

16:16

3 мин.

16:19

2725 км.

2 д. 15 ч. 44 мин.

Хорогочи

17:15

3 мин.

17:18

2768 км.

2 д. 16 ч. 43 мин.

Кувыкта

18:04

5 мин.

18:09

2803 км.

2 д. 17 ч. 32 мин.

Тында

19:00

2836 км.

2 д. 18 ч. 28 мин.

Информация о поезде 112Н

Планируете поездку по маршруту Новосибирск — Тында? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 112Н. Этот поезд отправляется со станции Новосибирск в 00:32 и прибывает на конечную станцию Тында в 19:00. Вся дорога занимает 2 д. 18 ч. 28 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 58 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 4088 руб.
  • стоимость купейного места – 11371 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 112Н Новосибирск - Тында: перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

53 станции

Самая длинная остановка:

82 мин. – станция Красноярск (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

4088 руб.

Оставить отзыв о поезде 112Н:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
