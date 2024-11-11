Маршрут следования поезда 606Ы Красноярск — Карабула на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Карабула с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
14:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Енисей
14:55
14:56
3 км.
0 ч. 10 мин.
Злобино
15:07
15:09
10 км.
0 ч. 22 мин.
Камарчага
16:20
16:21
59 км.
1 ч. 35 мин.
Уяр
17:06
17:08
99 км.
2 ч. 21 мин.
Громадская
17:22
17:32
110 км.
2 ч. 37 мин.
Заозерная
17:58
17:59
129 км.
3 ч. 13 мин.
Камала
18:16
18:17
146 км.
3 ч. 31 мин.
Солянка
18:33
18:34
160 км.
3 ч. 48 мин.
Филимоново
19:01
19:02
186 км.
4 ч. 16 мин.
Канск-Енисейский
19:19
19:44
201 км.
4 ч. 34 мин.
Иланская
20:15
21:11
224 км.
5 ч. 30 мин.
Стайный
21:30
21:31
236 км.
6 ч. 45 мин.
Сулемка
21:38
21:39
243 км.
6 ч. 53 мин.
Ингашская
21:46
21:55
250 км.
7 ч. 1 мин.
Тинская
22:17
22:18
275 км.
7 ч. 32 мин.
Решоты
22:35
23:05
293 км.
7 ч. 50 мин.
Канифольная
23:20
23:21
307 км.
8 ч. 35 мин.
Табагашет
23:35
23:36
319 км.
8 ч. 50 мин.
Южная Тунгуска
23:50
23:51
333 км.
9 ч. 5 мин.
Поканаевка
00:01
00:05
342 км.
9 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 58км
00:12
00:13
345 км.
9 ч. 27 мин.
Тиличет
00:23
00:24
359 км.
9 ч. 38 мин.
Плашечная
00:37
00:38
369 км.
9 ч. 52 мин.
Черманчет
00:51
00:55
380 км.
10 ч. 6 мин.
Шелаево
01:02
01:03
386 км.
10 ч. 17 мин.
Новобирюсинская
01:10
01:27
388 км.
10 ч. 25 мин.
Гаревой
01:56
01:57
413 км.
11 ч. 11 мин.
Тамтачет
02:14
02:24
422 км.
11 ч. 29 мин.
Чунояр
02:55
03:12
446 км.
12 ч. 10 мин.
Каменная Речка
03:45
03:46
468 км.
13 ч. 0 мин.
Новохайская
04:02
04:03
481 км.
13 ч. 17 мин.
Кучеткан
04:17
04:18
492 км.
13 ч. 32 мин.
Карабула
04:46
04:47
511 км.
14 ч. 1 мин.
Карабула
04:54
516 км.
14 ч. 9 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Поездкой осталась довольна. Не могу сказать, что супер сервис. Но всё на достойном уровне. В купе было комфортно. Выдали не новое, но хорошее постельное бельё. Проводники старались, чтобы всем пассажирам было комфортно.
По этому маршруту езжу часто. Поездкой в этом поезде остался вполне доволен. Да, состав уже не новый. Но хорошо заметно отношение сотрудников к нему. Внутри порядок и уют, как будто дома!
Что меня поразило - бортпроводники впускали всех подряд (толпу людей), даже не напоминая об использовании средств индивидуальной защиты! Хотя бы предложили одеть маски. Все толпой ринулись по вагонe
Отменили qr-коды - люди распоясались, но эпидемия еще стабильно присутствует в стране.
Благодарю Федотова Алексея и Габитову Адель за прекрасное выполнение своей работы и замечательное отношение к людям. В вагоне всё чисто и аккуратно, проводники вежливо и уважительно общаются с пассажирами, создают благоприятную обстановку в купе. Мне всё очень понравилось, благодарю этих прекрасных людей.
Были в вагоне 10, где я и находилась - соседи кашляющие, причем сильно. Я нахожусь в положении, благо, я маску носила. Но все равно переживала. Хоть бы один человек в нашем вагоне маску носил - ведь бортпроводница сначала была в маске от станции, потом сняла еще и с утра будила меня без маски, не соблюдая расстояния 1,5 м, понятно, что места не так уж много. Но надо же меры эпидемиологические соблюдать!
По факту: старый вагон, похожий на вагон 90-х годов, и соответствующий вагону туалет. ТВ был, но проводник сразу предупредила, что это для интерьера. Из плюсов: уборка производилась, новое бельё, вкусный обед. За что деньги отдали не понятно.
Главное хитрые, когда новая станция так бортпроводники одевают маски, чтоб видимость создать, а внутри вагона не носят. Я в положении, мне жарко, и то ношу. Куда смотрит руководство? Прошу принять меры о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и пересмотреть работу ржд в целом, создав введение штрафов.