Маршрут следования и продажа билетов
16:20
13 ч. 5 мин.
05:25
18
Маршрут следования поезда 548Ы Красноярск — Абакан на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Абакан с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
16:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Енисей
16:31
16:33
3 км.
0 ч. 11 мин.
Злобино
16:43
16:44
10 км.
0 ч. 23 мин.
Уяр
19:10
19:27
98 км.
2 ч. 50 мин.
Саянская
20:13
21:27
135 км.
3 ч. 53 мин.
Кравченко
22:10
22:13
172 км.
5 ч. 50 мин.
Лукашевич
22:29
22:32
183 км.
6 ч. 9 мин.
Кой
22:46
22:49
195 км.
6 ч. 26 мин.
Отроги
22:56
22:59
198 км.
6 ч. 36 мин.
Мана
23:21
23:26
215 км.
7 ч. 1 мин.
Кошурниково
01:42
01:59
297 км.
9 ч. 22 мин.
Журавлево
02:22
02:27
313 км.
10 ч. 2 мин.
Ирба
03:04
03:07
343 км.
10 ч. 44 мин.
Курагино
03:24
03:29
357 км.
11 ч. 4 мин.
Туба
03:45
03:52
371 км.
11 ч. 25 мин.
Пионерская
04:14
04:19
394 км.
11 ч. 54 мин.
Минусинск
04:59
05:04
435 км.
12 ч. 39 мин.
Абакан
05:25
451 км.
13 ч. 5 мин.
