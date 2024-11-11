Маршрут следования и продажа билетов
10:02
1 д. 3 ч. 57 мин.
13:59
28
Маршрут следования поезда 092Ы Красноярск — Северобайкальск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Северобайкальск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
10:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Уяр
12:10
12:11
96 км.
2 ч. 8 мин.
Заозерная
12:47
12:48
124 км.
2 ч. 45 мин.
Канск-Енисейский
13:52
13:54
191 км.
3 ч. 50 мин.
Иланская
14:25
14:45
214 км.
4 ч. 23 мин.
Ингашская
15:13
15:14
241 км.
5 ч. 11 мин.
Решоты
15:51
15:52
284 км.
5 ч. 49 мин.
Тайшет
16:47
17:44
338 км.
6 ч. 45 мин.
Новочунка
19:32
19:34
419 км.
9 ч. 30 мин.
Сосновые Родники
19:48
19:50
430 км.
9 ч. 46 мин.
Чуна
20:07
20:09
442 км.
10 ч. 5 мин.
Вихоревка
22:17
22:41
537 км.
12 ч. 15 мин.
Анзеби
23:10
23:15
556 км.
13 ч. 8 мин.
Падунские Пороги
23:55
23:57
579 км.
13 ч. 53 мин.
Гидростроитель
00:14
00:16
590 км.
14 ч. 12 мин.
Кежемская
01:16
01:17
636 км.
15 ч. 14 мин.
Речушка
01:47
01:48
662 км.
15 ч. 45 мин.
Видим
02:13
02:14
682 км.
16 ч. 11 мин.
Коршуниха-Ангарская
03:39
03:52
747 км.
17 ч. 37 мин.
Ручей
05:32
05:33
812 км.
19 ч. 30 мин.
Янталь
05:45
05:47
821 км.
19 ч. 43 мин.
Лена
06:35
07:15
854 км.
20 ч. 33 мин.
Звездная
08:26
08:28
900 км.
22 ч. 24 мин.
Ния
09:05
09:06
927 км.
23 ч. 3 мин.
Небель
09:38
09:40
952 км.
23 ч. 36 мин.
Киренга
10:17
10:22
984 км.
1 д. 0 ч. 15 мин.
Улькан
11:01
11:02
1020 км.
1 д. 0 ч. 59 мин.
Северобайкальск
13:59
1121 км.
1 д. 3 ч. 57 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Красноярск → Северобайкальск Распечатать расписание поезда