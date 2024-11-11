Маршрут следования и продажа билетов
13:20
2 д. 5 ч. 21 мин.
18:41
66
Маршрут следования поезда 347Н Северобайкальск — Барнаул на карте со всеми остановками
Расписание поезда Северобайкальск — Барнаул с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Северобайкальск
13:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гоуджекит
14:04
14:10
18 км.
0 ч. 44 мин.
Кунерма
15:08
15:10
57 км.
1 ч. 48 мин.
Улькан
16:00
16:15
100 км.
2 ч. 40 мин.
Киренга
16:56
17:11
136 км.
3 ч. 36 мин.
Небель
17:55
17:57
168 км.
4 ч. 35 мин.
Ния
18:23
18:25
193 км.
5 ч. 3 мин.
Звездная
19:01
19:03
220 км.
5 ч. 41 мин.
Лена
20:20
20:50
266 км.
7 ч. 0 мин.
Янталь
21:36
21:37
299 км.
8 ч. 16 мин.
Ручей
21:49
21:51
308 км.
8 ч. 29 мин.
Семигорск
22:39
22:40
338 км.
9 ч. 19 мин.
Хребтовая
23:20
23:21
364 км.
10 ч. 0 мин.
Коршуниха-Ангарская
23:49
00:19
381 км.
10 ч. 29 мин.
Среднеилимская
00:39
00:40
395 км.
11 ч. 19 мин.
Видим
01:49
01:50
447 км.
12 ч. 29 мин.
Речушка
02:17
02:18
467 км.
12 ч. 57 мин.
Кежемская
02:53
02:55
493 км.
13 ч. 33 мин.
Зяба
03:28
03:30
521 км.
14 ч. 8 мин.
Гидростроитель
03:53
03:56
539 км.
14 ч. 33 мин.
Падунские Пороги
04:15
04:25
550 км.
14 ч. 55 мин.
Анзеби
05:02
05:17
573 км.
15 ч. 42 мин.
Вихоревка
05:43
06:13
592 км.
16 ч. 23 мин.
Турма
06:40
06:41
611 км.
17 ч. 20 мин.
Торея
07:19
07:20
639 км.
17 ч. 59 мин.
Таргиз
07:57
07:58
670 км.
18 ч. 37 мин.
Чуна
08:20
08:33
691 км.
19 ч. 0 мин.
Сосновые Родники
08:47
08:48
703 км.
19 ч. 27 мин.
Новочунка
09:01
09:03
714 км.
19 ч. 41 мин.
Парчум
09:22
09:23
730 км.
20 ч. 2 мин.
Невельская
09:57
09:58
760 км.
20 ч. 37 мин.
Тайшет
11:01
12:52
799 км.
21 ч. 41 мин.
Тагул
13:12
13:17
809 км.
23 ч. 52 мин.
Запань
13:37
13:38
823 км.
1 д. 0 ч. 17 мин.
Туманшет
13:57
13:58
838 км.
1 д. 0 ч. 37 мин.
Саранчет
14:17
14:19
853 км.
1 д. 0 ч. 57 мин.
Тарбинский
14:34
14:35
865 км.
1 д. 1 ч. 14 мин.
Кварцит
14:51
14:53
875 км.
1 д. 1 ч. 31 мин.
Хайрузовка
15:09
15:10
889 км.
1 д. 1 ч. 49 мин.
Ельник
15:24
15:25
901 км.
1 д. 2 ч. 4 мин.
Абакумовка
15:47
15:48
917 км.
1 д. 2 ч. 27 мин.
Береж
16:07
16:08
927 км.
1 д. 2 ч. 47 мин.
Агул
16:23
16:24
939 км.
1 д. 3 ч. 3 мин.
Коростелево
16:49
16:50
956 км.
1 д. 3 ч. 29 мин.
Ирбейская
17:07
17:09
969 км.
1 д. 3 ч. 47 мин.
Саянская
17:53
18:33
1013 км.
1 д. 4 ч. 33 мин.
Авда
18:57
18:58
1036 км.
1 д. 5 ч. 37 мин.
Уяр
19:25
19:30
1058 км.
1 д. 6 ч. 5 мин.
Злобино
21:37
21:39
1146 км.
1 д. 8 ч. 17 мин.
Красноярск
Пассажирский
21:57
23:20
1153 км.
1 д. 8 ч. 37 мин.
Козулька
01:34
01:37
1243 км.
1 д. 12 ч. 14 мин.
Ачинск 1
02:45
02:50
1299 км.
1 д. 13 ч. 25 мин.
Боготол
03:54
03:58
1360 км.
1 д. 14 ч. 34 мин.
Тяжин
05:10
05:12
1423 км.
1 д. 15 ч. 50 мин.
Мариинск
06:08
06:42
1472 км.
1 д. 16 ч. 48 мин.
Яя
08:00
08:02
1553 км.
1 д. 18 ч. 40 мин.
Анжерская
08:28
08:30
1580 км.
1 д. 19 ч. 8 мин.
Тайга
08:57
09:02
1606 км.
1 д. 19 ч. 37 мин.
Яшкино
09:27
09:29
1630 км.
1 д. 20 ч. 7 мин.
Юрга 1
10:06
10:10
1670 км.
1 д. 20 ч. 46 мин.
Новосибирск
Главный
12:23
13:14
1814 км.
1 д. 23 ч. 3 мин.
Искитим
14:22
14:25
1864 км.
2 д. 1 ч. 2 мин.
Черепаново
16:01
16:41
1910 км.
2 д. 2 ч. 41 мин.
Усть-Тальменская
17:24
17:28
1956 км.
2 д. 4 ч. 4 мин.
Алтайская
18:20
18:22
2009 км.
2 д. 5 ч. 0 мин.
Барнаул
18:41
2021 км.
2 д. 5 ч. 21 мин.
