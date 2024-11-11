Поезд 347Н Северобайкальск — Барнаул

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

13:20

Северобайкальск

2 д. 5 ч. 21 мин.

18:41

Барнаул

66

Маршрут следования поезда 347Н Северобайкальск — Барнаул на карте со всеми остановками

Расписание поезда Северобайкальск — Барнаул с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Северобайкальск

13:20

0 км.

0 ч. 0 мин.

Гоуджекит

14:04

6 мин.

14:10

18 км.

0 ч. 44 мин.

Кунерма

15:08

2 мин.

15:10

57 км.

1 ч. 48 мин.

Улькан

16:00

15 мин.

16:15

100 км.

2 ч. 40 мин.

Киренга

16:56

15 мин.

17:11

136 км.

3 ч. 36 мин.

Небель

17:55

2 мин.

17:57

168 км.

4 ч. 35 мин.

Ния

18:23

2 мин.

18:25

193 км.

5 ч. 3 мин.

Звездная

19:01

2 мин.

19:03

220 км.

5 ч. 41 мин.

Лена

20:20

30 мин.

20:50

266 км.

7 ч. 0 мин.

Янталь

21:36

1 мин.

21:37

299 км.

8 ч. 16 мин.

Ручей

21:49

2 мин.

21:51

308 км.

8 ч. 29 мин.

Семигорск

22:39

1 мин.

22:40

338 км.

9 ч. 19 мин.

Хребтовая

23:20

1 мин.

23:21

364 км.

10 ч. 0 мин.

Коршуниха-Ангарская

23:49

30 мин.

00:19

381 км.

10 ч. 29 мин.

Среднеилимская

00:39

1 мин.

00:40

395 км.

11 ч. 19 мин.

Видим

01:49

1 мин.

01:50

447 км.

12 ч. 29 мин.

Речушка

02:17

1 мин.

02:18

467 км.

12 ч. 57 мин.

Кежемская

02:53

2 мин.

02:55

493 км.

13 ч. 33 мин.

Зяба

03:28

2 мин.

03:30

521 км.

14 ч. 8 мин.

Гидростроитель

03:53

3 мин.

03:56

539 км.

14 ч. 33 мин.

Падунские Пороги

04:15

10 мин.

04:25

550 км.

14 ч. 55 мин.

Анзеби

05:02

15 мин.

05:17

573 км.

15 ч. 42 мин.

Вихоревка

05:43

30 мин.

06:13

592 км.

16 ч. 23 мин.

Турма

06:40

1 мин.

06:41

611 км.

17 ч. 20 мин.

Торея

07:19

1 мин.

07:20

639 км.

17 ч. 59 мин.

Таргиз

07:57

1 мин.

07:58

670 км.

18 ч. 37 мин.

Чуна

08:20

13 мин.

08:33

691 км.

19 ч. 0 мин.

Сосновые Родники

08:47

1 мин.

08:48

703 км.

19 ч. 27 мин.

Новочунка

09:01

2 мин.

09:03

714 км.

19 ч. 41 мин.

Парчум

09:22

1 мин.

09:23

730 км.

20 ч. 2 мин.

Невельская

09:57

1 мин.

09:58

760 км.

20 ч. 37 мин.

Тайшет

11:01

111 мин.

12:52

799 км.

21 ч. 41 мин.

Тагул

13:12

5 мин.

13:17

809 км.

23 ч. 52 мин.

Запань

13:37

1 мин.

13:38

823 км.

1 д. 0 ч. 17 мин.

Туманшет

13:57

1 мин.

13:58

838 км.

1 д. 0 ч. 37 мин.

Саранчет

14:17

2 мин.

14:19

853 км.

1 д. 0 ч. 57 мин.

Тарбинский

14:34

1 мин.

14:35

865 км.

1 д. 1 ч. 14 мин.

Кварцит

14:51

2 мин.

14:53

875 км.

1 д. 1 ч. 31 мин.

Хайрузовка

15:09

1 мин.

15:10

889 км.

1 д. 1 ч. 49 мин.

Ельник

15:24

1 мин.

15:25

901 км.

1 д. 2 ч. 4 мин.

Абакумовка

15:47

1 мин.

15:48

917 км.

1 д. 2 ч. 27 мин.

Береж

16:07

1 мин.

16:08

927 км.

1 д. 2 ч. 47 мин.

Агул

16:23

1 мин.

16:24

939 км.

1 д. 3 ч. 3 мин.

Коростелево

16:49

1 мин.

16:50

956 км.

1 д. 3 ч. 29 мин.

Ирбейская

17:07

2 мин.

17:09

969 км.

1 д. 3 ч. 47 мин.

Саянская

17:53

40 мин.

18:33

1013 км.

1 д. 4 ч. 33 мин.

Авда

18:57

1 мин.

18:58

1036 км.

1 д. 5 ч. 37 мин.

Уяр

19:25

5 мин.

19:30

1058 км.

1 д. 6 ч. 5 мин.

Злобино

21:37

2 мин.

21:39

1146 км.

1 д. 8 ч. 17 мин.

Красноярск
Пассажирский

21:57

83 мин.

23:20

1153 км.

1 д. 8 ч. 37 мин.

Козулька

01:34

3 мин.

01:37

1243 км.

1 д. 12 ч. 14 мин.

Ачинск 1

02:45

5 мин.

02:50

1299 км.

1 д. 13 ч. 25 мин.

Боготол

03:54

4 мин.

03:58

1360 км.

1 д. 14 ч. 34 мин.

Тяжин

05:10

2 мин.

05:12

1423 км.

1 д. 15 ч. 50 мин.

Мариинск

06:08

34 мин.

06:42

1472 км.

1 д. 16 ч. 48 мин.

Яя

08:00

2 мин.

08:02

1553 км.

1 д. 18 ч. 40 мин.

Анжерская

08:28

2 мин.

08:30

1580 км.

1 д. 19 ч. 8 мин.

Тайга

08:57

5 мин.

09:02

1606 км.

1 д. 19 ч. 37 мин.

Яшкино

09:27

2 мин.

09:29

1630 км.

1 д. 20 ч. 7 мин.

Юрга 1

10:06

4 мин.

10:10

1670 км.

1 д. 20 ч. 46 мин.

Новосибирск
Главный

12:23

51 мин.

13:14

1814 км.

1 д. 23 ч. 3 мин.

Искитим

14:22

3 мин.

14:25

1864 км.

2 д. 1 ч. 2 мин.

Черепаново

16:01

40 мин.

16:41

1910 км.

2 д. 2 ч. 41 мин.

Усть-Тальменская

17:24

4 мин.

17:28

1956 км.

2 д. 4 ч. 4 мин.

Алтайская

18:20

2 мин.

18:22

2009 км.

2 д. 5 ч. 0 мин.

Барнаул

18:41

2021 км.

2 д. 5 ч. 21 мин.

Информация о поезде 347Н

Планируете поездку по маршруту Северобайкальск — Барнаул? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 347Н. Этот поезд отправляется со станции Северобайкальск в 13:20 и прибывает на конечную станцию Барнаул в 18:41. Вся дорога занимает 2 д. 5 ч. 21 мин., а суммарное время стоянок составляет - 10 ч. 20 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 347Н

Количество остановок поезда:

66 станций

Самая длинная остановка:

111 мин. – станция Тайшет

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Оставить отзыв о поезде 347Н:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
