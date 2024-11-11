Маршрут следования и продажа билетов
17:20
15 ч. 37 мин.
18:50
82
Маршрут следования поезда 348Ы Красноярск — Северобайкальск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Северобайкальск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
17:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Злобино
17:39
17:41
7 км.
0 ч. 19 мин.
Камарчага
18:50
18:51
56 км.
1 ч. 30 мин.
Уяр
19:36
19:38
96 км.
2 ч. 16 мин.
Авда
20:09
20:10
118 км.
2 ч. 49 мин.
Саянская
20:37
21:17
141 км.
3 ч. 17 мин.
Унерчик
21:33
21:34
157 км.
4 ч. 13 мин.
Елисеевка
21:44
21:45
165 км.
4 ч. 24 мин.
Козыла
21:51
21:52
170 км.
4 ч. 31 мин.
Ирбейская
22:09
22:10
184 км.
4 ч. 49 мин.
Коростелево
22:27
22:28
197 км.
5 ч. 7 мин.
Агул
22:49
22:50
214 км.
5 ч. 29 мин.
Береж
23:03
23:04
226 км.
5 ч. 43 мин.
Абакумовка
23:19
23:21
236 км.
5 ч. 59 мин.
Ельник
23:41
23:43
252 км.
6 ч. 21 мин.
Хайрузовка
23:58
00:01
264 км.
6 ч. 38 мин.
Кварцит
00:18
00:20
278 км.
6 ч. 58 мин.
Тарбинский
00:34
00:35
288 км.
7 ч. 14 мин.
Саранчет
00:48
00:50
300 км.
7 ч. 28 мин.
Туманшет
01:07
01:08
315 км.
7 ч. 47 мин.
Запань
01:26
01:28
330 км.
8 ч. 6 мин.
Тагул
01:47
01:49
344 км.
8 ч. 27 мин.
Тайшет
02:05
03:40
354 км.
8 ч. 45 мин.
Невельская
04:47
04:49
393 км.
11 ч. 27 мин.
Парчум
05:27
05:28
423 км.
12 ч. 7 мин.
Новочунка
05:50
05:52
439 км.
12 ч. 30 мин.
Сосновые Родники
06:09
06:11
450 км.
12 ч. 49 мин.
Чуна
06:28
06:53
462 км.
13 ч. 8 мин.
Таргиз
07:20
07:21
483 км.
14 ч. 0 мин.
Кешево
07:45
07:47
501 км.
14 ч. 25 мин.
Вихоревка
09:19
10:24
558 км.
15 ч. 59 мин.
Анзеби
10:54
11:29
577 км.
17 ч. 34 мин.
Падунские Пороги
12:09
12:44
600 км.
18 ч. 49 мин.
Гидростроитель
13:03
13:05
611 км.
19 ч. 43 мин.
Зяба
13:36
13:37
629 км.
20 ч. 16 мин.
Пашенный
13:56
13:57
639 км.
20 ч. 36 мин.
Кежемская
14:23
14:24
656 км.
21 ч. 3 мин.
Речушка
14:57
14:58
682 км.
21 ч. 37 мин.
Видим
15:27
15:28
702 км.
22 ч. 7 мин.
Среднеилимская
16:43
16:44
754 км.
23 ч. 23 мин.
Коршуниха-Ангарская
17:11
17:41
768 км.
23 ч. 51 мин.
Хребтовая
18:13
18:14
785 км.
1 д. 0 ч. 53 мин.
Семигорск
18:53
18:54
811 км.
1 д. 1 ч. 33 мин.
Ручей
19:40
19:41
841 км.
1 д. 2 ч. 20 мин.
Янталь
19:54
19:55
850 км.
1 д. 2 ч. 34 мин.
Лена
20:44
21:54
883 км.
1 д. 3 ч. 24 мин.
Звездная
23:08
23:10
929 км.
1 д. 5 ч. 48 мин.
Ния
23:51
23:53
956 км.
1 д. 6 ч. 31 мин.
Небель
00:26
00:28
981 км.
1 д. 7 ч. 6 мин.
Киренга
01:07
01:22
1013 км.
1 д. 7 ч. 47 мин.
Улькан
02:01
02:21
1049 км.
1 д. 8 ч. 41 мин.
Кунерма
03:10
03:12
1092 км.
1 д. 9 ч. 50 мин.
Гоуджекит
04:08
04:14
1131 км.
1 д. 10 ч. 48 мин.
Северобайкальск
04:48
1149 км.
1 д. 11 ч. 28 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагонный состав оставляет желать лучшего. Очень старый и подгулявший. Проводницы иногда засыпают и забывают проснуться на станциях, чтобы открыть двери вагона. Россия одним словом.
Все замечательно было. Чистота не кристальная, но вообще не грязно. Туалеты как всегда, я еще ни разу не видел чистого туалета в поезде. Машинист очень профессионально трогался и тормозил. Почти не ощущалось толчков. Респект.
В вагоне было нечем дышать, духота и вообще видно давно нужно делать капитальный его ремонт. Проводница приятная девушка. По дороге была пара вопросов, она помогла все решить.
Поезд – полное говно. Все разваливается и трещит по швам. Двери скрипят и не закрываются до конца. Персонал – претензий не имею. Очень хорошо работают.
Отдать 5 тысяч рублей чтобы даже биотуалета не увидеть – это конечно дикость. Вообще не знаю за что заплатила. Сарай на колесах. Проводницы извиняются за нерабочие краны и остальное. Но это не их вина.