Поезд 348Ы Красноярск — Северобайкальск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:20

Красноярск

15 ч. 37 мин.

18:50

Северобайкальск

82

Маршрут следования поезда 348Ы Красноярск — Северобайкальск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Красноярск — Северобайкальск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Красноярск
Пассажирский

17:20

0 км.

0 ч. 0 мин.

Злобино

17:39

2 мин.

17:41

7 км.

0 ч. 19 мин.

Камарчага

18:50

1 мин.

18:51

56 км.

1 ч. 30 мин.

Уяр

19:36

2 мин.

19:38

96 км.

2 ч. 16 мин.

Авда

20:09

1 мин.

20:10

118 км.

2 ч. 49 мин.

Саянская

20:37

40 мин.

21:17

141 км.

3 ч. 17 мин.

Унерчик

21:33

1 мин.

21:34

157 км.

4 ч. 13 мин.

Елисеевка

21:44

1 мин.

21:45

165 км.

4 ч. 24 мин.

Козыла

21:51

1 мин.

21:52

170 км.

4 ч. 31 мин.

Ирбейская

22:09

1 мин.

22:10

184 км.

4 ч. 49 мин.

Коростелево

22:27

1 мин.

22:28

197 км.

5 ч. 7 мин.

Агул

22:49

1 мин.

22:50

214 км.

5 ч. 29 мин.

Береж

23:03

1 мин.

23:04

226 км.

5 ч. 43 мин.

Абакумовка

23:19

2 мин.

23:21

236 км.

5 ч. 59 мин.

Ельник

23:41

2 мин.

23:43

252 км.

6 ч. 21 мин.

Хайрузовка

23:58

3 мин.

00:01

264 км.

6 ч. 38 мин.

Кварцит

00:18

2 мин.

00:20

278 км.

6 ч. 58 мин.

Тарбинский

00:34

1 мин.

00:35

288 км.

7 ч. 14 мин.

Саранчет

00:48

2 мин.

00:50

300 км.

7 ч. 28 мин.

Туманшет

01:07

1 мин.

01:08

315 км.

7 ч. 47 мин.

Запань

01:26

2 мин.

01:28

330 км.

8 ч. 6 мин.

Тагул

01:47

2 мин.

01:49

344 км.

8 ч. 27 мин.

Тайшет

02:05

95 мин.

03:40

354 км.

8 ч. 45 мин.

Невельская

04:47

2 мин.

04:49

393 км.

11 ч. 27 мин.

Парчум

05:27

1 мин.

05:28

423 км.

12 ч. 7 мин.

Новочунка

05:50

2 мин.

05:52

439 км.

12 ч. 30 мин.

Сосновые Родники

06:09

2 мин.

06:11

450 км.

12 ч. 49 мин.

Чуна

06:28

25 мин.

06:53

462 км.

13 ч. 8 мин.

Таргиз

07:20

1 мин.

07:21

483 км.

14 ч. 0 мин.

Кешево

07:45

2 мин.

07:47

501 км.

14 ч. 25 мин.

Вихоревка

09:19

65 мин.

10:24

558 км.

15 ч. 59 мин.

Анзеби

10:54

35 мин.

11:29

577 км.

17 ч. 34 мин.

Падунские Пороги

12:09

35 мин.

12:44

600 км.

18 ч. 49 мин.

Гидростроитель

13:03

2 мин.

13:05

611 км.

19 ч. 43 мин.

Зяба

13:36

1 мин.

13:37

629 км.

20 ч. 16 мин.

Пашенный

13:56

1 мин.

13:57

639 км.

20 ч. 36 мин.

Кежемская

14:23

1 мин.

14:24

656 км.

21 ч. 3 мин.

Речушка

14:57

1 мин.

14:58

682 км.

21 ч. 37 мин.

Видим

15:27

1 мин.

15:28

702 км.

22 ч. 7 мин.

Среднеилимская

16:43

1 мин.

16:44

754 км.

23 ч. 23 мин.

Коршуниха-Ангарская

17:11

30 мин.

17:41

768 км.

23 ч. 51 мин.

Хребтовая

18:13

1 мин.

18:14

785 км.

1 д. 0 ч. 53 мин.

Семигорск

18:53

1 мин.

18:54

811 км.

1 д. 1 ч. 33 мин.

Ручей

19:40

1 мин.

19:41

841 км.

1 д. 2 ч. 20 мин.

Янталь

19:54

1 мин.

19:55

850 км.

1 д. 2 ч. 34 мин.

Лена

20:44

70 мин.

21:54

883 км.

1 д. 3 ч. 24 мин.

Звездная

23:08

2 мин.

23:10

929 км.

1 д. 5 ч. 48 мин.

Ния

23:51

2 мин.

23:53

956 км.

1 д. 6 ч. 31 мин.

Небель

00:26

2 мин.

00:28

981 км.

1 д. 7 ч. 6 мин.

Киренга

01:07

15 мин.

01:22

1013 км.

1 д. 7 ч. 47 мин.

Улькан

02:01

20 мин.

02:21

1049 км.

1 д. 8 ч. 41 мин.

Кунерма

03:10

2 мин.

03:12

1092 км.

1 д. 9 ч. 50 мин.

Гоуджекит

04:08

6 мин.

04:14

1131 км.

1 д. 10 ч. 48 мин.

Северобайкальск

04:48

1149 км.

1 д. 11 ч. 28 мин.

Информация о поезде 348Ы

Планируете поездку по маршруту Красноярск — Северобайкальск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 348Ы. Этот поезд отправляется со станции Красноярск в 17:20 и прибывает на конечную станцию Северобайкальск в 18:50. Вся дорога занимает 15 ч. 37 мин., а суммарное время стоянок составляет - 11 ч. 36 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 348Ы

Количество остановок поезда:

82 станции

Самая длинная остановка:

95 мин. – станция Тайшет

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Кристина

    Вагонный состав оставляет желать лучшего. Очень старый и подгулявший. Проводницы иногда засыпают и забывают проснуться на станциях, чтобы открыть двери вагона. Россия одним словом.

  2. Леонид Петрович

    Все замечательно было. Чистота не кристальная, но вообще не грязно. Туалеты как всегда, я еще ни разу не видел чистого туалета в поезде. Машинист очень профессионально трогался и тормозил. Почти не ощущалось толчков. Респект.

  3. Ольга

    В вагоне было нечем дышать, духота и вообще видно давно нужно делать капитальный его ремонт. Проводница приятная девушка. По дороге была пара вопросов, она помогла все решить.

  4. Елена Юрьевна

    Поезд – полное говно. Все разваливается и трещит по швам. Двери скрипят и не закрываются до конца. Персонал – претензий не имею. Очень хорошо работают.

  5. Ирина

    Отдать 5 тысяч рублей чтобы даже биотуалета не увидеть – это конечно дикость. Вообще не знаю за что заплатила. Сарай на колесах. Проводницы извиняются за нерабочие краны и остальное. Но это не их вина.

