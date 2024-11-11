Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 124У Абакан — Красноярск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
15:10
11 ч. 42 мин.
02:52
29
Маршрут следования поезда 124У Абакан — Красноярск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Абакан — Красноярск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Абакан
15:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минусинск
15:29
15:36
16 км.
0 ч. 19 мин.
Крупская
16:02
16:03
38 км.
0 ч. 52 мин.
Пионерская
16:19
16:24
56 км.
1 ч. 9 мин.
Жерлык
16:33
16:34
64 км.
1 ч. 23 мин.
Туба
16:49
16:56
79 км.
1 ч. 39 мин.
Курагино
17:12
17:17
93 км.
2 ч. 2 мин.
Ирба
17:35
17:36
107 км.
2 ч. 25 мин.
Кизир
18:04
18:05
133 км.
2 ч. 54 мин.
Журавлево
18:16
18:17
140 км.
3 ч. 6 мин.
Кошурниково
18:37
18:54
156 км.
3 ч. 27 мин.
Стофато
19:13
19:14
170 км.
4 ч. 3 мин.
Джебь
19:28
19:29
177 км.
4 ч. 18 мин.
Щетинкино
19:50
19:51
182 км.
4 ч. 40 мин.
Сисим
20:03
20:04
191 км.
4 ч. 53 мин.
Джетка
20:19
20:20
202 км.
5 ч. 9 мин.
Крол
20:35
20:36
211 км.
5 ч. 25 мин.
Жайма
20:50
20:52
220 км.
5 ч. 40 мин.
Мана
21:17
21:19
242 км.
6 ч. 7 мин.
Отроги
21:43
21:44
259 км.
6 ч. 33 мин.
Кой
21:53
21:54
262 км.
6 ч. 43 мин.
Лукашевич
22:11
22:12
274 км.
7 ч. 1 мин.
Кравченко
22:29
22:30
285 км.
7 ч. 19 мин.
Саянская
23:10
23:40
322 км.
8 ч. 0 мин.
Авда
00:07
00:08
345 км.
8 ч. 57 мин.
Уяр
00:36
00:38
367 км.
9 ч. 26 мин.
Злобино
02:27
02:28
455 км.
11 ч. 17 мин.
Енисей
02:39
02:41
462 км.
11 ч. 29 мин.
Красноярск
Пассажирский
02:52
465 км.
11 ч. 42 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Всем привет! Я очень довольна, что решила поехать на поезде. До этого времени я на поезде ездила в последний раз, когда еще была ребенком. Нужно сказать, что железные дороги сильно изменились с того времени. Много чего нового внесено, в том числе и проводницы совсем на другом уровне общаются с пассажирами.
Хороший поезд и приветливые проводницы. Единственным недостатком всего путешествия было то, что из окна сильно дуло ветром и приходилось максимально закрываться, чтобы не продуло.
На полках мало места, а в соседнем купе орал всю ночь маленький ребенок, поэтому нормально поспать так и не удалось!!!! Приехал жутко разбитым и уставшим.
Люблю этот поезд за то, что он не стоит по часу на остановках, как некоторые другие. Качество туалета оставляло желать лучшего, было непонятно, когда его мыли в последний раз. Время прибытия не очень удобное.
Ехала до Жаймы, все очень понравилось. Проводницы умеют общаться с пассажирами и стараются сделать все для удобства последних. Очень благодарна Елене – нашей проводнице.