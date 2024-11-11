Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 616Ы Красноярск — Карабула. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
11:25
14 ч. 15 мин.
01:40
35
Маршрут следования поезда 616Ы Красноярск — Карабула на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Карабула с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
11:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Енисей
11:35
11:37
3 км.
0 ч. 10 мин.
Злобино
11:48
11:50
10 км.
0 ч. 23 мин.
Камарчага
13:02
13:04
59 км.
1 ч. 37 мин.
Уяр
13:52
13:54
99 км.
2 ч. 27 мин.
Громадская
14:09
14:26
110 км.
2 ч. 44 мин.
Заозерная
14:48
14:49
129 км.
3 ч. 23 мин.
Камала
15:08
15:09
146 км.
3 ч. 43 мин.
Солянка
15:26
15:27
160 км.
4 ч. 1 мин.
Филимоново
15:54
15:55
186 км.
4 ч. 29 мин.
Канск-Енисейский
16:13
16:33
201 км.
4 ч. 48 мин.
Иланская
17:02
17:28
224 км.
5 ч. 37 мин.
Стайный
17:47
17:48
236 км.
6 ч. 22 мин.
Сулемка
17:57
17:58
243 км.
6 ч. 32 мин.
Ингашская
18:06
18:16
250 км.
6 ч. 41 мин.
Тинская
18:37
18:38
275 км.
7 ч. 12 мин.
Решоты
18:55
19:25
293 км.
7 ч. 30 мин.
Канифольная
19:42
19:43
307 км.
8 ч. 17 мин.
Табагашет
19:59
20:00
319 км.
8 ч. 34 мин.
Южная Тунгуска
20:14
20:15
333 км.
8 ч. 49 мин.
Поканаевка
20:26
20:30
342 км.
9 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 58км
20:38
20:39
345 км.
9 ч. 13 мин.
Тиличет
20:49
20:50
359 км.
9 ч. 24 мин.
Плашечная
21:01
21:02
369 км.
9 ч. 36 мин.
Черманчет
21:16
21:20
380 км.
9 ч. 51 мин.
Шелаево
21:28
21:29
386 км.
10 ч. 3 мин.
Новобирюсинская
21:36
21:56
388 км.
10 ч. 11 мин.
Гаревой
22:25
22:26
413 км.
11 ч. 0 мин.
Тамтачет
22:42
22:52
422 км.
11 ч. 17 мин.
Чунояр
23:19
23:36
446 км.
11 ч. 54 мин.
Каменная Речка
00:24
00:25
468 км.
12 ч. 59 мин.
Новохайская
00:41
00:43
481 км.
13 ч. 16 мин.
Кучеткан
00:57
00:58
492 км.
13 ч. 32 мин.
Карабула
01:32
01:33
511 км.
14 ч. 7 мин.
Карабула
01:40
516 км.
14 ч. 15 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Красноярск → Карабула Распечатать расписание поезда