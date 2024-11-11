Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 605Ы Карабула — Красноярск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
11:44
14 ч. 42 мин.
02:26
35
Маршрут следования поезда 605Ы Карабула — Красноярск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Карабула — Красноярск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Карабула
11:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Карабула
11:52
11:53
5 км.
0 ч. 8 мин.
Кучеткан
12:23
12:25
24 км.
0 ч. 39 мин.
Новохайская
12:41
12:43
35 км.
0 ч. 57 мин.
Каменная Речка
13:00
13:01
48 км.
1 ч. 16 мин.
Чунояр
13:31
13:48
70 км.
1 ч. 47 мин.
Тамтачет
14:19
14:29
94 км.
2 ч. 35 мин.
Гаревой
14:47
14:48
103 км.
3 ч. 3 мин.
Новобирюсинская
15:19
15:36
128 км.
3 ч. 35 мин.
Шелаево
15:44
15:45
130 км.
4 ч. 0 мин.
Черманчет
15:52
15:54
136 км.
4 ч. 8 мин.
Плашечная
16:08
16:09
147 км.
4 ч. 24 мин.
Тиличет
16:20
16:25
157 км.
4 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 58км
16:36
16:37
171 км.
4 ч. 52 мин.
Поканаевка
16:43
16:48
174 км.
4 ч. 59 мин.
Южная Тунгуска
17:00
17:01
183 км.
5 ч. 16 мин.
Табагашет
17:15
17:16
197 км.
5 ч. 31 мин.
Канифольная
17:33
17:34
209 км.
5 ч. 49 мин.
Решоты
17:52
18:32
223 км.
6 ч. 8 мин.
Тинская
18:49
18:50
241 км.
7 ч. 5 мин.
Ингашская
19:15
19:25
266 км.
7 ч. 31 мин.
Сулемка
19:35
19:36
273 км.
7 ч. 51 мин.
Стайный
19:45
19:46
280 км.
8 ч. 1 мин.
Иланская
20:04
20:34
292 км.
8 ч. 20 мин.
Канск-Енисейский
21:04
21:19
315 км.
9 ч. 20 мин.
Филимоново
21:33
21:34
330 км.
9 ч. 49 мин.
Солянка
22:04
22:05
356 км.
10 ч. 20 мин.
Камала
22:22
22:23
370 км.
10 ч. 38 мин.
Заозерная
22:42
22:59
387 км.
10 ч. 58 мин.
Громадская
23:23
23:33
406 км.
11 ч. 39 мин.
Уяр
23:48
23:50
417 км.
12 ч. 4 мин.
Камарчага
00:42
00:43
457 км.
12 ч. 58 мин.
Злобино
02:00
02:02
506 км.
14 ч. 16 мин.
Енисей
02:14
02:15
513 км.
14 ч. 30 мин.
Красноярск
Пассажирский
02:26
516 км.
14 ч. 42 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Карабула → Красноярск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 4
РЖД-Российские Железные дороги без их совершенствований, и модернизации таких чудо поездах, пассажиры не испытали бы такого удовольствия, такого комфорта. СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ!!!! Удачи всем, и здоровья!!! С уважением Екатерина Сергеевна.
Дело в том, что я ехала первый раз в жизни, да ещё и к тому с детьми одному из которых 5 лет, а второму 11 лет. Ехала я первый раз, очень боялась, переживала, что сяду, не там выйду, не там и так далее. Были некоторые ситуации в поезде, где люди выпивали, мешали. Ольга помогала, выводила людей также Юлия подключалась девочки молодцы они улаживал конфликт где в принципе его уладить нельзя было так же они мне всю дорогу все 4 дня помогали подсказывали как где зачем и почему мне было очень тяжело но благодаря девочкам поездка прошла на ура также меня девочки проводили до стоянки чтобы посадить в такси также помогли с чемоданами я очень благодарна этим девочкам спасибо им огромное, побольше бы таких людей.
Приятно неоднократное внимание начальника поезда к пассажирам. Спасибо большое персоналу, за помощь в разъяснении возникших вопросов, доброжелательность и терпение. Успехов и удачи в вашей сложной работе! Просто десять из десяти.
Выражаем огромную благодарность персоналу нашего вагона и начальнику поезда. Чистота, порядок, внимание персонала! Чистое постельное белье, полотенце. Чистый туалет. Неожиданно приятное предоставление тапочек, зубной щетки, зубной пасты. Неоднократное наведение чистоты в вагоне. Очень доброжелательные и отзывчивые проводники Наталья и Петр.