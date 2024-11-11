23:48
9 ч. 31 мин.
23:09
75
Маршрут следования поезда 375Э Нерюнгри — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нерюнгри — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нерюнгри
23:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беркакит
00:03
00:05
8 км.
0 ч. 15 мин.
Оборчо
00:26
00:31
23 км.
0 ч. 38 мин.
Окурдан
00:58
00:59
46 км.
1 ч. 10 мин.
Золотинка
01:22
01:23
54 км.
1 ч. 34 мин.
Аям
01:54
01:55
67 км.
2 ч. 6 мин.
Нагорная Якутская
02:22
02:23
83 км.
2 ч. 34 мин.
Якутский
02:40
02:41
90 км.
2 ч. 52 мин.
Рихард Зорге
03:02
03:03
100 км.
3 ч. 14 мин.
Могот
03:27
03:28
116 км.
3 ч. 39 мин.
Шахтаум
04:47
04:48
165 км.
4 ч. 59 мин.
Тында
05:07
06:55
174 км.
5 ч. 19 мин.
Кувыкта
07:44
07:48
207 км.
7 ч. 56 мин.
Хорогочи
08:32
08:37
242 км.
8 ч. 44 мин.
Ларба
09:36
09:41
285 км.
9 ч. 48 мин.
Лопча
10:34
10:39
322 км.
10 ч. 46 мин.
Чильчи
11:32
11:35
357 км.
11 ч. 44 мин.
Юктали
13:33
13:59
437 км.
13 ч. 45 мин.
Олекма
15:51
15:58
509 км.
16 ч. 3 мин.
Хани
17:02
17:14
557 км.
17 ч. 14 мин.
Икабья
19:24
19:29
629 км.
19 ч. 36 мин.
Новая Чара
20:05
21:00
666 км.
20 ч. 17 мин.
Кодар
22:15
22:17
730 км.
22 ч. 27 мин.
Куанда
23:42
23:52
810 км.
23 ч. 54 мин.
Таксимо
01:20
02:13
886 км.
1 д. 1 ч. 32 мин.
Окусикан
03:44
04:03
967 км.
1 д. 3 ч. 56 мин.
Кюхельбекерская
05:02
05:03
1013 км.
1 д. 5 ч. 14 мин.
Новый Уоян
06:08
06:18
1080 км.
1 д. 6 ч. 20 мин.
Ангоя
07:17
07:18
1133 км.
1 д. 7 ч. 29 мин.
Кичера
08:07
08:08
1183 км.
1 д. 8 ч. 19 мин.
Нижнеангарск
08:45
08:46
1216 км.
1 д. 8 ч. 57 мин.
Северобайкальск
09:14
10:09
1241 км.
1 д. 9 ч. 26 мин.
Кунерма
11:30
11:31
1298 км.
1 д. 11 ч. 42 мин.
Улькан
12:20
12:23
1341 км.
1 д. 12 ч. 32 мин.
Киренга
13:03
13:08
1377 км.
1 д. 13 ч. 15 мин.
Небель
13:52
13:53
1409 км.
1 д. 14 ч. 4 мин.
Ния
14:20
14:21
1434 км.
1 д. 14 ч. 32 мин.
Звездная
15:01
15:03
1461 км.
1 д. 15 ч. 13 мин.
Лена
16:26
16:56
1507 км.
1 д. 16 ч. 38 мин.
Янталь
17:40
17:41
1540 км.
1 д. 17 ч. 52 мин.
Ручей
17:53
17:54
1549 км.
1 д. 18 ч. 5 мин.
Коршуниха-Ангарская
19:38
19:51
1614 км.
1 д. 19 ч. 50 мин.
Видим
21:17
21:18
1679 км.
1 д. 21 ч. 29 мин.
Речушка
21:45
21:46
1699 км.
1 д. 21 ч. 57 мин.
Кежемская
22:21
22:22
1725 км.
1 д. 22 ч. 33 мин.
Гидростроитель
23:15
23:18
1771 км.
1 д. 23 ч. 27 мин.
Падунские Пороги
23:37
23:40
1782 км.
1 д. 23 ч. 49 мин.
Анзеби
00:12
00:15
1805 км.
2 д. 0 ч. 24 мин.
Вихоревка
00:41
01:37
1824 км.
2 д. 0 ч. 53 мин.
Чуна
03:35
03:37
1919 км.
2 д. 3 ч. 47 мин.
Тайшет
05:43
05:46
2022 км.
2 д. 5 ч. 55 мин.
Решоты
06:44
06:46
2076 км.
2 д. 6 ч. 56 мин.
Ингашская
07:25
07:26
2119 км.
2 д. 7 ч. 37 мин.
Иланская
07:53
08:10
2146 км.
2 д. 8 ч. 5 мин.
Канск-Енисейский
08:38
08:42
2169 км.
2 д. 8 ч. 50 мин.
Заозерная
09:50
09:53
2236 км.
2 д. 10 ч. 2 мин.
Уяр
10:27
10:29
2264 км.
2 д. 10 ч. 39 мин.
Красноярск
Пассажирский
12:30
15:05
2360 км.
2 д. 12 ч. 42 мин.
Козулька
17:20
17:22
2450 км.
2 д. 17 ч. 32 мин.
Ачинск 1
18:28
18:33
2506 км.
2 д. 18 ч. 40 мин.
Боготол
19:45
19:47
2567 км.
2 д. 19 ч. 57 мин.
Тяжин
20:54
20:56
2630 км.
2 д. 21 ч. 6 мин.
Мариинск
21:56
22:23
2679 км.
2 д. 22 ч. 8 мин.
Анжерская
00:02
00:04
2784 км.
3 д. 0 ч. 14 мин.
Тайга
00:35
00:42
2810 км.
3 д. 0 ч. 47 мин.
Юрга 1
01:53
01:58
2872 км.
3 д. 2 ч. 5 мин.
Болотная
02:30
02:32
2900 км.
3 д. 2 ч. 42 мин.
Новосибирск
Главный
04:28
3018 км.
3 д. 4 ч. 40 мин.
