03:08
2 д. 3 ч. 37 мин.
06:45
66
Маршрут следования поезда 348Н Барнаул — Северобайкальск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Барнаул — Северобайкальск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барнаул
03:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Алтайская
03:30
03:32
12 км.
0 ч. 22 мин.
Усть-Тальменская
04:51
04:56
65 км.
1 ч. 43 мин.
Черепаново
05:40
06:17
111 км.
2 ч. 32 мин.
Искитим
07:11
07:22
157 км.
4 ч. 3 мин.
Новосибирск
Главный
08:22
09:12
207 км.
5 ч. 14 мин.
Болотная
10:58
11:00
325 км.
7 ч. 50 мин.
Юрга 1
11:28
11:30
353 км.
8 ч. 20 мин.
Яшкино
12:11
12:13
393 км.
9 ч. 3 мин.
Тайга
12:39
12:48
417 км.
9 ч. 31 мин.
Анжерская
13:19
13:21
443 км.
10 ч. 11 мин.
Мариинск
14:57
15:32
548 км.
11 ч. 49 мин.
Тяжин
16:22
16:24
597 км.
13 ч. 14 мин.
Боготол
17:24
17:26
660 км.
14 ч. 16 мин.
Ачинск 1
18:27
18:32
721 км.
15 ч. 19 мин.
Козулька
19:32
19:34
777 км.
16 ч. 24 мин.
Красноярск
Пассажирский
21:30
22:41
867 км.
18 ч. 22 мин.
Злобино
22:59
23:01
874 км.
19 ч. 51 мин.
Уяр
00:47
00:51
962 км.
21 ч. 39 мин.
Авда
01:18
01:19
984 км.
22 ч. 10 мин.
Саянская
01:40
02:20
1007 км.
22 ч. 32 мин.
Ирбейская
02:59
03:00
1051 км.
23 ч. 51 мин.
Коростелево
03:14
03:15
1064 км.
1 д. 0 ч. 6 мин.
Агул
03:35
03:36
1081 км.
1 д. 0 ч. 27 мин.
Береж
03:50
03:51
1093 км.
1 д. 0 ч. 42 мин.
Абакумовка
04:08
04:09
1103 км.
1 д. 1 ч. 0 мин.
Ельник
04:30
04:31
1119 км.
1 д. 1 ч. 22 мин.
Хайрузовка
04:46
04:48
1131 км.
1 д. 1 ч. 38 мин.
Кварцит
05:05
05:07
1145 км.
1 д. 1 ч. 57 мин.
Тарбинский
05:22
05:23
1155 км.
1 д. 2 ч. 14 мин.
Саранчет
05:39
05:41
1167 км.
1 д. 2 ч. 31 мин.
Туманшет
05:59
06:00
1182 км.
1 д. 2 ч. 51 мин.
Запань
06:19
06:21
1197 км.
1 д. 3 ч. 11 мин.
Тагул
06:40
06:41
1211 км.
1 д. 3 ч. 32 мин.
Тайшет
06:58
08:41
1221 км.
1 д. 3 ч. 50 мин.
Невельская
09:41
09:42
1260 км.
1 д. 6 ч. 33 мин.
Парчум
10:18
10:19
1290 км.
1 д. 7 ч. 10 мин.
Новочунка
10:38
10:40
1306 км.
1 д. 7 ч. 30 мин.
Сосновые Родники
10:53
10:54
1317 км.
1 д. 7 ч. 45 мин.
Чуна
11:10
11:23
1329 км.
1 д. 8 ч. 2 мин.
Таргиз
11:52
11:54
1350 км.
1 д. 8 ч. 44 мин.
Торея
12:40
12:42
1381 км.
1 д. 9 ч. 32 мин.
Турма
13:28
13:30
1409 км.
1 д. 10 ч. 20 мин.
Вихоревка
14:02
14:32
1428 км.
1 д. 10 ч. 54 мин.
Анзеби
14:57
15:22
1447 км.
1 д. 11 ч. 49 мин.
Падунские Пороги
15:56
16:01
1470 км.
1 д. 12 ч. 48 мин.
Гидростроитель
16:19
16:22
1481 км.
1 д. 13 ч. 11 мин.
Зяба
16:49
16:51
1499 км.
1 д. 13 ч. 41 мин.
Кежемская
17:29
17:31
1527 км.
1 д. 14 ч. 21 мин.
Речушка
18:02
18:03
1553 км.
1 д. 14 ч. 54 мин.
Видим
18:30
18:32
1573 км.
1 д. 15 ч. 22 мин.
Среднеилимская
19:40
19:41
1625 км.
1 д. 16 ч. 32 мин.
Коршуниха-Ангарская
20:05
20:35
1639 км.
1 д. 16 ч. 57 мин.
Хребтовая
21:00
21:01
1656 км.
1 д. 17 ч. 52 мин.
Семигорск
21:39
21:40
1682 км.
1 д. 18 ч. 31 мин.
Ручей
22:25
22:27
1712 км.
1 д. 19 ч. 17 мин.
Янталь
22:39
22:40
1721 км.
1 д. 19 ч. 31 мин.
Лена
23:29
23:59
1754 км.
1 д. 20 ч. 21 мин.
Звездная
01:09
01:11
1800 км.
1 д. 22 ч. 1 мин.
Ния
01:49
01:51
1827 км.
1 д. 22 ч. 41 мин.
Небель
02:31
02:33
1852 км.
1 д. 23 ч. 23 мин.
Киренга
03:09
03:24
1884 км.
2 д. 0 ч. 1 мин.
Улькан
04:07
04:24
1920 км.
2 д. 0 ч. 59 мин.
Кунерма
05:15
05:17
1963 км.
2 д. 2 ч. 7 мин.
Гоуджекит
06:06
06:12
2002 км.
2 д. 2 ч. 58 мин.
Северобайкальск
06:45
2020 км.
2 д. 3 ч. 37 мин.
