Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 287У Челябинск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
02:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Миасс 1
03:50
03:51
82 км.
1 ч. 35 мин.
Златоуст
05:02
05:03
114 км.
2 ч. 47 мин.
Бердяуш
06:06
06:07
150 км.
3 ч. 51 мин.
Сулея
06:37
06:38
166 км.
4 ч. 22 мин.
Вязовая
07:29
07:30
208 км.
5 ч. 14 мин.
Усть-Катав
07:50
07:51
219 км.
5 ч. 35 мин.
Кропачево
08:20
08:43
234 км.
6 ч. 5 мин.
Уфа
11:43
12:07
367 км.
9 ч. 28 мин.
Аксаково
15:49
15:51
508 км.
13 ч. 34 мин.
Абдулино
16:46
16:58
557 км.
14 ч. 31 мин.
Бугуруслан
18:38
18:40
638 км.
16 ч. 23 мин.
Похвистнево
18:00
18:02
657 км.
1 д. 15 ч. 45 мин.
Новоотрадная
19:03
19:05
718 км.
1 д. 16 ч. 48 мин.
Кинель
19:52
19:54
767 км.
1 д. 17 ч. 37 мин.
Самара
20:38
21:41
801 км.
1 д. 19 ч. 25 мин.
Новокуйбышевская
22:07
22:09
817 км.
1 д. 19 ч. 52 мин.
Чапаевск
22:34
22:36
837 км.
1 д. 20 ч. 19 мин.
Сызрань 1
00:26
00:31
921 км.
1 д. 22 ч. 11 мин.
Рузаевка
03:28
03:43
1173 км.
2 д. 1 ч. 13 мин.
Рязань 1
09:28
09:40
1518 км.
2 д. 7 ч. 13 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
13:08
1699 км.
2 д. 10 ч. 53 мин.
