Маршрут следования и продажа билетов
12:10
1 д. 15 ч. 53 мин.
04:03
32
Маршрут следования поезда 277В Санкт-Петербург — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
12:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
14:48
14:49
160 км.
2 ч. 38 мин.
Окуловка
15:41
15:42
241 км.
3 ч. 31 мин.
Бологое-Московское
17:25
17:39
311 км.
5 ч. 15 мин.
Тверь
19:16
19:18
471 км.
7 ч. 6 мин.
Москва
Курский Вокзал
21:52
22:12
633 км.
9 ч. 42 мин.
Узуново
01:18
01:21
780 км.
13 ч. 8 мин.
Рязань 1
03:02
03:32
851 км.
14 ч. 52 мин.
Зубова Поляна
07:02
07:04
1062 км.
18 ч. 52 мин.
Потьма
07:14
07:16
1067 км.
19 ч. 4 мин.
Ковылкино
08:16
08:18
1133 км.
20 ч. 6 мин.
Кадошкино
08:55
08:57
1165 км.
20 ч. 45 мин.
Рузаевка
09:33
09:48
1199 км.
21 ч. 23 мин.
Ночка
11:10
11:12
1276 км.
23 ч. 0 мин.
Инза
11:32
11:34
1292 км.
23 ч. 22 мин.
Барыш
12:34
12:36
1346 км.
1 д. 0 ч. 24 мин.
Кузоватово
13:13
13:15
1386 км.
1 д. 1 ч. 3 мин.
Сызрань 1
14:29
14:34
1453 км.
1 д. 2 ч. 19 мин.
Обшаровка
15:16
15:18
1479 км.
1 д. 3 ч. 6 мин.
Безенчук
15:46
15:48
1519 км.
1 д. 3 ч. 36 мин.
Чапаевск
16:27
16:29
1537 км.
1 д. 4 ч. 17 мин.
Новокуйбышевская
16:48
16:50
1557 км.
1 д. 4 ч. 38 мин.
Самара
17:15
17:51
1573 км.
1 д. 5 ч. 5 мин.
Кинель
18:40
18:42
1607 км.
1 д. 6 ч. 30 мин.
Новоотрадная
19:28
19:30
1656 км.
1 д. 7 ч. 18 мин.
Похвистнево
20:30
20:32
1717 км.
1 д. 8 ч. 20 мин.
Бугуруслан
20:51
20:53
1736 км.
1 д. 8 ч. 41 мин.
Абдулино
22:33
22:45
1817 км.
1 д. 10 ч. 23 мин.
Приютово
23:28
23:30
1847 км.
1 д. 11 ч. 18 мин.
Аксаково
23:55
23:57
1866 км.
1 д. 11 ч. 45 мин.
Раевка
01:18
01:20
1917 км.
1 д. 13 ч. 8 мин.
Уфа
04:03
2017 км.
1 д. 15 ч. 53 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагоны старье полное! Шторки приклеены на СКОТЧ! Туалет грязный как сливная яма. Плюс в этом поезде только один – что едет быстро. В остальном я бы на таком еще раз не поехала.
Поезд нормалёк. Естественно если придраться то можно и до столба дое*аться. Я не буду. Потому что всю дорогу ехал и наслаждался.
Поездка прошла замечательно. В вагоне было чисто и постоянно убирали по ходу поездки. У нас были 2 проводницы студенточки которые старались и делали все очень хорошо. Бумага и мыло в туалете были всегда на месте. Было не душно. Спасибо.
Довелось проехаться на этом поезде. Что могу сказать. Хороший среднячок. Постельное белье старое. Матрасы очень старые. Я старался сильно его не встряхивать чтобы не рассыпался.
Если бы не наглая проводница которая еще и огрызается когда делаешь ей замечание – поездка была бы нормальной. А так – меня расстроило отношение персонала к людям, которые делают им замечания по делу. А к ним относятся как к грязи.